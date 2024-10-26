Gabigol desencanta, Flamengo goleia o Juventude e se recupera no Brasileirão

O Flamengo venceu o Juventude por 4 a 2 neste sábado (26), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Mais Querido chegou aos 54 pontos e ainda sonha com o título. Os gols rubro-negros foram marcados por Michael, Gabigol, Arrascaeta e Plata. Gilberto e Edson Carioca descontaram para os visitantes.
Destaque para Gabigol, que voltou a marcar após julho, contra o Criciúma. Assim como diante do time catarinense, o camisa 99 foi às redes graças a gol de pênalti. Na comemoração, o atacante beijou o escudo do Mengão em direção à torcida presente no setor Norte do Maracanã.
Com o resultado, o Flamengo tirou dois pontos na comparação com o Palmeiras, que lidera momentaneamente o Brasileirão, com 61 pontos. A equipe de Abel Ferreira empatou com o Fortaleza, em casa. Importante ressaltar que o Botafogo, com a mesma pontuação, ainda entra em campo neste sábado (26), diante do Bragantino.
Início arrasador
O Flamengo começou bastante intenso com o apoio da torcida rubro-negra no Maracanã. Aos três minutos, Wesley cruzou e Ayrton Lucas por pouco não balançou as redes e abriu o placar contra o Juventude. Após tanta pressão do Flamengo, o gol saiu no Maracanã! Michael pegou a bola no bate e rebate, cortou o zagueiro do Juventude e marcou o primeiro gol da partida. É bola nas redes do time gaúcho!
O Flamengo, por pouco, não ampliou o placar aos dez minutos do primeiro tempo. Ayrton Lucas chutou, a bola rebateu para Pulgar, que chutou para fora. O Rubro-Negro seguia pressionando e se aproximava do segundo tento contra o Juventude.
Logo depois, aos 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo por pouco não fez gol com Léo Pereira. Arrascaeta cobrou escanteio na cabeça do zagueiro, mas a bola foi para fora. O Rubro-Negro, apesar de estar na frente, seguia em busca de mais tentos no Maracanã.
Mesmo com amasso no Maracanã, o Juventude conseguiu empatar o placar contra o Flamengo. Aos 24 minutos, o Rubro-Negro não fez a linha de impedimento adequada e Gilberto aproveitou para deixar tudo igual no ‘Templo Sagrado’.
Quase saiu o gol dele! Gabigol recebeu grande passe e ficou cara a cara com o goleiro. No entanto, o camisa 99 chutou em cima do goleiro. O Flamengo segue firme em busca do segundo gol e, claro, da grande vitória no Maracanã.
O Flamengo tentou, tentou, mas não conseguiu marcar o segundo gol ainda no primeiro tempo. Gerson e Gabigol finalizaram perto, mas não conseguiram balançar as redes. Ambos os times vão para o intervalo com 1 a 1 no placar.
Segundo tempo
O segundo tempo mal começou e o segundo gol do Flamengo saiu! Gerson sofreu pênalti logo aos dois minutos e Gabigol balançou as redes no Maracanã. O camisa 99 marcou e beijou o escudo rubro-negro em direção à torcida que compareceu no ‘Templo Sagrado’.
E tem mais gol do Flamengo no Maracanã! Gerson recebeu em profundidade, mas não chutou no gol. O meio campista tocou para Arrascaeta finalizar no canto do goleiro do Juventude e garantir mais um tento no Campeonato Brasileiro. 3 a 1 para o Mengão!
Arrascaeta por pouco não ampliou no Maracanã! O uruguaio cruzou, mas a bola foi direto para o gol! Contudo, o travessão não deixou o camisa 14 fazer o quarto gol do Rubro-Negro na partida. A torcida pede mais!
Quando o jogo parecia que ter um final tranquilo, um susto. Depois de bola alçada na área, ela sobrou livre para Edson Carioca, que soltou a bomba. Rossi foi com a ‘mão mole’ e ela entrou. Flamengo 3 x 2, no Maracanã, e a torcida tensa no Maracanã. No entanto, a reação gaúcha acabou com o experiente Nenê. O meia entrou no segundo tempo, xingou o juiz e recebeu o cartão vermelho. O atleta ficou em campo por quatro minutos.
Na reta final, com o Juventude com um a menos, o Flamengo voltou a ter o controle do jogo e criou diversas oportunidades. Na reta final, em rápido contra-ataque, Gerson, o dono do jogo, recebeu da direita, tocou para Gonzalo Plata. O equatoriano dominou e deu ‘um tapa’ com a parte externa do pé.