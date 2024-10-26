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No Barradão

Fluminense sofre gol nos acréscimos e é superado pelo Vitória no Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Flu segue com 36 pontos e pode voltar a ser ameaçado pelos times da zona de rebaixamento (Z-4)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 out 2024 às 19:17

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 19:17

Depois de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense voltou a ser derrotado na competição. Neste sábado, visitou o Vitória no Barradão, em Salvador (BA), e perdeu por 2 a 1, em duelo da 31ª rodada. O time carioca sofreu um gol no fim de cada tempo.
Brasileirão
O Fluminense foi derrotado por 2 a 1 pelo Vitória no Barradão Crédito: Agif/Folhapress
Com o resultado, o Fluminense segue com 36 pontos e pode voltar a ser ameaçado pelos times da zona de rebaixamento (Z-4). O time vinha de triunfos importantes contra Cruzeiro (1 a 0), Flamengo (2 a 0) e Athletico (1 a 0).
O Vitória, por outro lado, garante ao menos mais uma rodada fora do Z-4, alcançando 35 pontos. O time agora está há três jogos invicto, sendo duas vitórias seguidas, já que venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na última rodada. Dentro de casa, já são três triunfos seguidos.
O Fluminense levou um susto logo nos primeiros minutos, quando Willian Oliveira, do Vitória, caiu dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O VAR, porém, recomendou a revisão e o pênalti foi anulado. Depois, a equipe baiana chegou em escanteio. Edu subiu alto, livre de marcação, mas cabeceou por cima.
O Fluminense respondeu na velocidade de Kauã Elias. Em contra-ataque, ele disparou pela direita, invadiu a área e chutou cruzado, mas o goleiro Lucas Arcanjo defendeu bem. Em escanteio, Diogo Barbosa ficou com o rebote e arriscou de fora da área, mas por cima.
Em outra jogada, a bola foi cruzada da esquerda e Arias cabeceou para nova defesa do goleiro. O lance mais perigoso veio depois, com Lima. Ele recebeu na meia-lua, ajeitou e chutou rápido, acertando a trave. Lucas Esteves se recuperou bem para defender o rebote.

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Apesar desse lance, quem abriu o placar foi o Vitória aos 45 minutos. Lucas Esteves cobrou falta do lado direito, bem perto da linha de fundo. Neris, com um leve desvio de cabeça, mandou para o gol.
Na volta para o segundo tempo, o Fluminense buscou o empate desde o início. Kauã Elias avançou pela esquerda e chutou cruzado, mas Lucas Arcanjo defendeu. Lima também arriscou de fora da área, mas por cima. Kauã tentou novamente, desta vez pela direita, e quase enganou o goleiro com desvio.
A igualdade veio aos 15 minutos. Martinelli ficou com rebote na meia-lua e chutou rápido. A bola explodiu no travessão, mas bateu nas costas do goleiro e foi para o gol.
Os cariocas seguiram buscando o ataque, mas o Vitória também levou perigo em chute de Alerrandro dentro da área. Os dois times fizeram diversas mudanças no meio do segundo tempo, deixando a partida aberta na reta final.
Nos últimos minutos, o Vitória garantiu os três pontos. Manoel perdeu a bola na defesa e Matheuzinho ficou com ela, sendo derrubado por Lima. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, aos 46, Alerrandro acertou o ângulo, enquanto Fábio caiu para o lado oposto.
Na 32ª rodada, o Fluminense é o primeiro a entrar em campo, na sexta-feira, às 21h, quando recebe o Grêmio no Maracanã, no Rio. No sábado (2), às 18h30, o Vitória visita o Athletico na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

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