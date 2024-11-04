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Copa do Brasil

Flamengo vence com estrela de Gabigol e sai na frente do Atlético-MG

Atacante foi decisivo, anotou dois gols e foi ovacionado pela torcida no Maracanã, na tarde deste domingo (3); Rubro-Negro ganhou por 3 a 1 e será campeão até se perder, na volta, por um gol de diferença

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 22:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2024 às 22:01
O Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 neste domingo (3), no Maracanã, pelo primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. Os gols foram de Gabigol (2) e Arrascaeta. Allan Kardec diminuiu.
Copa do Brasil
Gabigol voltou a ser decisivo, fez dois gols e deixou o Flamengo em ótima vantagem na final da Copa do Brasil Crédito: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress
O Flamengo dominou o primeiro tempo e abriu 2 a 0, ampliou na etapa final quando o Galo estava melhor e levou um gol de Kardec no fim, no único vacilo de Léo Ortiz.
Gabigol discutiu com o técnico Filipe Luís segundos antes de marcar o primeiro gol. Na comemoração, o atacante foi cumprimentar o comandante e ouviu: "Vai jogar".
Gabi, perto da provável despedida, ainda fez mais um e marcou o 16º gol em 17 finais pelo Flamengo. Predestinado.
O gol de honra dá uma sobrevida ao Galo. Foi o primeiro de Allan Kardec em toda a temporada.
O Flamengo pode até perder por um gol de diferença para levantar a taça. O jogo de volta será na Arena MRV, no próximo domingo.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentará o Cruzeiro, quarta-feira, fora de casa. O Atlético-MG visitará o Atlético-GO no mesmo dia.
Só o Flamengo jogou uma decisão na etapa inicial. O Atlético-MG até assustou com Scarpa logo no primeiro minuto, mas depois assistiu o Rubro-Negro jogar.
Os donos da casa abriram o placar logo aos 10 minutos, com Arrascaeta, após rebote de Everson num chute de Gabigol.
Mesmo com a vantagem, o Fla seguiu em cima e empilhou chances até ampliar. Plata desviou um lançamento, e a bola sobrou limpa para Gabi deslocar Everson: 2 a 0. Gabigol havia discutido com Filipe Luís segundos antes do gol e foi cumprimentar o treinador na comemoração. Também houve uma discussão entre Hulk e Battaglia no primeiro tempo.
O meio-campo do Flamengo foi dominante, e Rossi só fez uma defesa. Um passeio carioca.
O Atlético-MG voltou para a etapa final com postura diferente. O Galo preencheu mais o campo de ataque e deu menos espaço ao Flamengo.
Aos 11 minutos, a primeira boa chance. Após escanteio, Battaglia cabeceou, e a bola passou raspando a trave esquerda de Rossi.
O Galo ficou mais com a bola e parecia sofrer menos, mas Gabigol apareceu de novo. Aos 28 minutos, Zaracho errou passe, e Alcaraz tocou para o centroavante bater bonito, cruzado. 3 a 0.
Milito mexeu, Allan Kardec entrou e marcou segundos depois, num chute da meia-lua após corte errado de Léo Ortiz. Uma esperança para o Galo.
No fim, o Atlético-MG tentou estancar o rombo, mas o Flamengo se segurou. 3 a 1 na ida da final da Copa do Brasil.
A torcida do Flamengo preparou um mosaico e muita festa para o jogo. Além das cores do clube com um 3D da taça da Copa do Brasil, havia uma faixa "juntos pela Copa" e várias bandeirolas. O clube também colocou fumaça e fogos para completar o ambiente.
Os rubro-negros cantavam a música em homenagem aos 10 garotos do Ninho que morreram em 2019 quando Arrascaeta fez o primeiro gol. Depois disso, o estádio cantou alto para apoiar e viveu clima de tensão e explosão quando Gabigol fez o segundo. O time saiu muito aplaudido para o intervalo ao som de "seremos campeões".
Os atleticanos também lotaram o setor visitante. Eles fizeram festa desde antes de a bola rolar e se fizeram presentes em meio ao mar rubro-negro.
Arrascaeta deixou o campo ovacionado, mas não gostou. Ele sentiu um problema físico, e Filipe Luís chamou Alcaraz. Quando viu, o uruguaio pediu "calma" para não sair ainda. Mesmo assim, a mudança se manteve, e o meia conversou brevemente com o treinador insatisfeito.
A torcida do Flamengo explodiu no segundo gol de Gabigol. Aos cantos de "o Gabigol voltou", os rubro-negros comemoraram o excelente resultado em casa com o jogador mais decisivo do clube nos últimos anos. Ele beijou a bandeira e apontou para o próprio nome.
Quando Alan Kardec marcou, a torcida do Galo voltou a cantar alto. "O Galo é o time da virada", disseram os atleticanos voltando a ficar confiantes.

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