Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Wallace Valente

Mão só para o Flamengo e torcida do Inter na bronca com árbitro capixaba

Davi Lacerda, que apitou o confronto no Beira Rio assinalou corretamente um pênalti ao time carioca, mas ignorou a bola na mão de Varela

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 07:00

Públicado em 

31 out 2024 às 07:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

David Lacerda, árbitro capixaba que apitou o empate em 1 a 1 entre Internacional e Flamengo
David Lacerda, árbitro capixaba que apitou o empate em 1 a 1 entre Internacional e Flamengo Crédito: Divulgação/CBF
Jogadores e torcedores do Internacional saíram na bronca com o árbitro capixaba Davi Lacerda que apitou o empate de 1 x 1 com o Flamengo no Beira Rio, em Porto Alegre.
O juiz que marcou de forma correta o pênalti que originou o gol do Flamengo após o jogador Thiago Maia se atrapalhar e acabar tocando com o braço na bola ao tentar tirar a bola da área, deixou de marcar outro quando, no segundo tempo, Bernabei, do Internacional, cruzou uma bola na área e o lateral Varela do Flamengo deu um carrinho para bloquear e acabou interceptando a bola com o braço. Apesar da reclamação dos colorados, o árbitro confirmou apenas o tiro de canto.

Se complicou

O jogo da classificação do Botafogo para a grande final da Libertadores contra o Atlético Mineiro foi tenso como era esperado. O árbitro chileno Piero Maza acertou na expulsão do goleiro Aguerre, que agrediu o goleiro adversário John no intervalo do jogo e do lateral Matteo Gomes do Botafogo por uma entrada desleal no lateral Oliveira do Penarol.
Ele errou feio ao marcar um pênalti para o Botafogo e depois invalidou o lance após ser chamado pelo VAR. No lance, Tiquinho Soares tentou o drible dentro da área e chutou a bola na direção do defensor adversário, que tocou com a mão na bola de forma acidental.
Pior para o Botafogo porque a bola havia sobrado para o lateral Vitinho que ia fazer o gol, mas parou no apito do árbitro. Precipitação do árbitro que acabou prejudicando o time carioca que mesmo perdendo o jogo por 3x1 conseguiu o objetivo de fazer a final da principal competição sul-americana.

Como assim?

Bola fora do Real Madrid ao boicotar a premiação Bola de Ouro alegando que seus jogadores foram injustiçados nada escolhas. Primeiro é preciso deixar claro que não estou falando sobre os atos abomináveis de racismo contra o jogador Vinícius Júnior.
O ato desprezível cometido dentro do ambiente esportivo está sendo julgado e punido. A presença do Real Madrid no evento vai além de uma simples formalidade, é um reconhecimento ao esforço e dedicação de atletas que se destacam, além de, sua ausência, enviar uma imagem negativa aos jovens fãs e jogadores em formação. O Real Madrid com sua rica história e tradição, deveria servir de exemplo de profissionalismo e respeito ao invés de pagar intolerância com intolerância.

Veja Também

Uma rodada marcada por pênaltis inventados no Brasileirão

Acima do peso, Anderson Daronco teve boa atuação em Corinthians e Flamengo

Árbitro acertou ao marcar pênalti para o Fluminense diante do Flamengo

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lateral do Rio Branco pede "desculpas" após vexame na Copa Verde
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Materiais apreendidos no bairro Santa Martha, em Vitória
PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados