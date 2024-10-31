Mão só para o Flamengo e torcida do Inter na bronca com árbitro capixaba

David Lacerda, árbitro capixaba que apitou o empate em 1 a 1 entre Internacional e Flamengo Crédito: Divulgação/CBF

Jogadores e torcedores do Internacional saíram na bronca com o árbitro capixaba Davi Lacerda que apitou o empate de 1 x 1 com o Flamengo no Beira Rio, em Porto Alegre.

O juiz que marcou de forma correta o pênalti que originou o gol do Flamengo após o jogador Thiago Maia se atrapalhar e acabar tocando com o braço na bola ao tentar tirar a bola da área, deixou de marcar outro quando, no segundo tempo, Bernabei, do Internacional, cruzou uma bola na área e o lateral Varela do Flamengo deu um carrinho para bloquear e acabou interceptando a bola com o braço. Apesar da reclamação dos colorados, o árbitro confirmou apenas o tiro de canto.

Se complicou

O jogo da classificação do Botafogo para a grande final da Libertadores contra o Atlético Mineiro foi tenso como era esperado. O árbitro chileno Piero Maza acertou na expulsão do goleiro Aguerre, que agrediu o goleiro adversário John no intervalo do jogo e do lateral Matteo Gomes do Botafogo por uma entrada desleal no lateral Oliveira do Penarol.

Ele errou feio ao marcar um pênalti para o Botafogo e depois invalidou o lance após ser chamado pelo VAR. No lance, Tiquinho Soares tentou o drible dentro da área e chutou a bola na direção do defensor adversário, que tocou com a mão na bola de forma acidental.

Pior para o Botafogo porque a bola havia sobrado para o lateral Vitinho que ia fazer o gol, mas parou no apito do árbitro. Precipitação do árbitro que acabou prejudicando o time carioca que mesmo perdendo o jogo por 3x1 conseguiu o objetivo de fazer a final da principal competição sul-americana.

Como assim?

Bola fora do Real Madrid ao boicotar a premiação Bola de Ouro alegando que seus jogadores foram injustiçados nada escolhas. Primeiro é preciso deixar claro que não estou falando sobre os atos abomináveis de racismo contra o jogador Vinícius Júnior.