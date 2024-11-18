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Em Cima do Lance

Você confia no VAR? Ou o futebol seria melhor sem ele?

Ferramenta que chegou para resolver os problemas da arbitragem ajuda muito, mas não consegue solucionar todas as questões

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 08:59

Públicado em 

18 nov 2024 às 08:59
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

VAR
Árbitro de vídeo não pode interferir em todos os lances do jogo Crédito: CBF/Divulgação
Ninguém pode negar que o VAR chegou para jogar luz nos erros que os árbitros cometem dentro de campo. Erros esses que todos já viam e reclamavam, então, nesse sentido o VAR não tem muita utilidade. Mas, por outro lado, ele trouxe mais justiça ao resultado das partidas porque além de mostrar os erros, ele os corrige.
Porém, o VAR não tem vida própria. Ele funciona a partir da operação de outros árbitros que ficam em uma cabine fria traçando linhas e chegando a conclusões que nem sempre são unanimidade e, por isso, em alguns lances eles conseguem até aumentar as polêmicas. E você, confia no VAR ou o futebol seria melhor sem ele? 

Indisciplina

Na reta final do Brasileirão 2024 os números da disciplina não mentem. Os times que têm mais punições com cartão amarelo e vermelho estão no sufoco na tabela, entre eles estão: Atlético-GO, Juventude, Fluminense e Corinthians.
Na outra ponta da tabela, onde os times lutam por título ou classificação para a Libertadores estão os que têm menos cartões: Flamengo, Bahia, Inter, Botafogo e Palmeiras. Uma relação direta do comportamento x rendimento que jogadores e dirigentes parecem não perceber. As punições geram desfalques, falta de entrosamento, instabilidade emocional da equipe e, por óbvio, resultados ruins. Os números não mentem, falta gestão.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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