Árbitro de vídeo não pode interferir em todos os lances do jogo Crédito: CBF/Divulgação

Ninguém pode negar que o VAR chegou para jogar luz nos erros que os árbitros cometem dentro de campo. Erros esses que todos já viam e reclamavam, então, nesse sentido o VAR não tem muita utilidade. Mas, por outro lado, ele trouxe mais justiça ao resultado das partidas porque além de mostrar os erros, ele os corrige.

Porém, o VAR não tem vida própria. Ele funciona a partir da operação de outros árbitros que ficam em uma cabine fria traçando linhas e chegando a conclusões que nem sempre são unanimidade e, por isso, em alguns lances eles conseguem até aumentar as polêmicas. E você, confia no VAR ou o futebol seria melhor sem ele?

Indisciplina

Na reta final do Brasileirão 2024 os números da disciplina não mentem. Os times que têm mais punições com cartão amarelo e vermelho estão no sufoco na tabela, entre eles estão: Atlético-GO, Juventude, Fluminense e Corinthians.