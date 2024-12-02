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Árbitro acertou em todos os lances pontuais na final da Libertadores

O jogo seguiu difícil de ser apitado pelo histórico da partida, mas o árbitro se manteve firme, mesmo após o Atlético Mineiro reclamar de um pênalti de Marlon Freitas em Deyverson que, acertadamente, não foi marcado

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 09:27

Públicado em 

02 dez 2024 às 09:27
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

O árbitro Facundo Tello teve uma ótima atuação na final da Libertadores
O árbitro Facundo Tello teve uma ótima atuação na final da Libertadores Crédito: Reuters / Reuters Esportes/Folhapress
Uma ótima arbitragem em um jogo cheio de reviravoltas e lances emocionantes marcaram o título de campeão da Libertadores do Botafogo. Logo aos 40 segundos do primeiro tempo o árbitro argentino Facundo Tello expulsou o volante Gregore, do Botafogo, após ele solar com uso de força excessiva a cabeça de Fausto Veras. Corretamente excluído direto, sem a interferência do VAR.
Ainda no primeiro tempo, Luiz Henrique foi derrubado pelo goleiro atleticano Everson e após rever o lance no VAR o pênalti foi confirmado. O jogo seguiu difícil de ser apitado pelo histórico da partida, mas o árbitro se manteve firme, mesmo após o Atlético Mineiro reclamar de um pênalti de Marlon Freitas em Deyverson que, acertadamente, não foi marcado.
Um grande jogo, uma grande arbitragem e um grande campeão, o Botafogo. 

Sai da frente, juizão

A polêmica do jogo Flamengo 3 x 2 Internacional ficou por conta do lance que originou o segundo gol do Colorado Gaúcho. Na jogada, quando o Flamengo saìa jogando, Gonçalo Plata se chocou com o árbitro Rodrigo Pereira (PE) e caiu sem poder disputar a bola. Na sequência, o Inter ficou com a bola e marcou o gol com Enner Valencia, após a confirmação de não impedimento pelo VAR.
Os flamenguistas reclamaram da interferência do árbitro na jogada, o que só ocorre quando a bola toca no árbitro, sendo um choque com um jogador, não há interferência, segundo a regra, e o gol foi corretamente confirmado.
Fato idêntico aconteceu no empate em 1 a 1 entre Athletico Paranaense e Fluminense. O jogador Nikão atropelou o árbitro Raphael Claus (SP) que caiu no meio do campo. Nesse caso, não resultou em gol, mas o jogo foi paralisado para o árbitro se recompor.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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