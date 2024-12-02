Árbitro acertou em todos os lances pontuais na final da Libertadores

O árbitro Facundo Tello teve uma ótima atuação na final da Libertadores Crédito: Reuters / Reuters Esportes/Folhapress

Uma ótima arbitragem em um jogo cheio de reviravoltas e lances emocionantes marcaram o título de campeão da Libertadores do Botafogo. Logo aos 40 segundos do primeiro tempo o árbitro argentino Facundo Tello expulsou o volante Gregore, do Botafogo, após ele solar com uso de força excessiva a cabeça de Fausto Veras. Corretamente excluído direto, sem a interferência do VAR.

Ainda no primeiro tempo, Luiz Henrique foi derrubado pelo goleiro atleticano Everson e após rever o lance no VAR o pênalti foi confirmado. O jogo seguiu difícil de ser apitado pelo histórico da partida, mas o árbitro se manteve firme, mesmo após o Atlético Mineiro reclamar de um pênalti de Marlon Freitas em Deyverson que, acertadamente, não foi marcado.

Um grande jogo, uma grande arbitragem e um grande campeão, o Botafogo.

Sai da frente, juizão

A polêmica do jogo Flamengo 3 x 2 Internacional ficou por conta do lance que originou o segundo gol do Colorado Gaúcho. Na jogada, quando o Flamengo saìa jogando, Gonçalo Plata se chocou com o árbitro Rodrigo Pereira (PE) e caiu sem poder disputar a bola. Na sequência, o Inter ficou com a bola e marcou o gol com Enner Valencia, após a confirmação de não impedimento pelo VAR.

Os flamenguistas reclamaram da interferência do árbitro na jogada, o que só ocorre quando a bola toca no árbitro, sendo um choque com um jogador, não há interferência, segundo a regra, e o gol foi corretamente confirmado.