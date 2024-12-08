Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cima do Lance

Árbitros têm boas atuações nas partidas decisivas do Brasileirão

Anderson Daronco (RS) controlou o jogo entre Botafogo e São Paulo com tranquilidade, e tranquila, e Ramon Abatti (SC) foi preciso no duelo entre Palmeiras e Fluminense

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 19:56

Públicado em 

08 dez 2024 às 19:56
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

O árbitro Ramon Abati Abel (SC) teve uma boa atuação na partida entre Palmeiras e Fluminense
O árbitro Ramon Abati Abel (SC) teve uma boa atuação na partida entre Palmeiras e Fluminense Crédito: Marco Miatelo/Agif
Mais um título merecido do Botafogo em um jogo emocionante e com um gol de Gregore, no último minuto, jogador que havia sido expulso aos 40 segundos na final da Libertadores. E com relação à arbitragem, Anderson Daronco (RS) teve uma atuação tranquila, inclusive ao não marcar falta de William em Marlon Freitas no gol de empate do São Paulo.
No outro jogo que valia o título, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0 e viu o gol de Vanderlan ser bem anulado. Na jogada, o jogador Dudu estava em posição de impedimento e interferiu na disputa pelo alto com Samuel Xavier, antes dela sobrar para Vanderlan marcar. O árbitro Ramon Abatti (SC) anulou o gol corretamente após ser alertado pelo VAR.

Balanço

Em um rápido balanço da arbitragem brasileira em 2024, podemos dizer que não foi uma boa temporada. Tivemos muitas polêmicas e reclamações durante toda a competição, o que deve resultar em mudanças na Comissão de Arbitragem no próximo ano. Os dirigentes da CBF já abriram conversas com alguns candidatos ao cargo, sendo um deles o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon que participou de três Copas do Mundo. A boa notícia para os capixabas ficou por conta do jovem árbitro Davi Lacerda que, a meu ver, foi a revelação do Campeonato Brasileiro 2024. 

Mudança na Regra 12?

Há uma proposta de alteração na Regra 12 do futebol que busca resolver o problema da “cera” dos goleiros quando eles têm a posse da bola. Atualmente, a regra diz que o goleiro tem seis segundos para recolocar a bola em jogo após tê-la sob seu domínio com as mãos, e se ultrapassar esse tempo deve ser punido com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
A nova proposta troca o tiro livre indireto por um tiro de canto para o adversário, no caso do goleiro ultrapassar os seis segundos. Sinceramente não entendi a possível mudança, visto que um tiro livre indireto dentro da área é uma oportunidade de gol melhor que um escanteio.

Veja Também

Arbitragens inquestionáveis nos jogos decisivos da rodada do Brasileirão

Árbitro acertou em todos os lances pontuais na final da Libertadores

Equilíbrio emocional faz a diferença na reta final do Brasileirão

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Brasileirão Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados