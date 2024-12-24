Arbitragem brasileira teve um ano ruim e futuro não é muito animador

Com ou sem VAR, arbitragem é sempre protagonista no mundo da bola Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

A arbitragem brasileira fecha mais um ano confuso e de muitas reclamações dos torcedores, treinadores, jogadores e da imprensa. Em mais um ano a arbitragem não se acertou com o VAR, e o que deveria ser uma solução foi motivo de mais polêmicas em nosso futebol.

Fechamos o campeonato brasileiro com quatro dos dez árbitros Fifa afastados por deficiência técnica, o que de uma certa forma, abriu oportunidades para novos árbitros como o capixaba Davi Lacerda, que se saiu bem na competição.

Em um ambiente de indisciplina dos jogadores, a Comissão de Arbitragem inventou formas para tentar acalmar os ânimos como se a regra já não tivesse os recursos necessários. Ao invés de tirar os cartões amarelo e vermelho dos bolsos para resolver o problema, os árbitros foram orientados a explicar aos capitães das equipes cada marcação, o que tira ainda mais a autonomia daquele que deveria ser a única autoridade em campo.

Agora, no finalzinho do ano a Fifa resolveu institucionalizar a frouxidão e mudou o texto da regra porque os senhores árbitros não são capazes de marcar um tiro livre indireto contra um goleiro que ficar mais de seis segundos para recolocar a bola em jogo, e resolveu que se o arqueiro não cumprir o que a regra determina deverá ser marcado um tiro de canto contra a sua equipe. Ou seja, o velho ato de tirar o sofá da sala. Repito sem entender: é só marcar o tiro livre indireto e aplicar o cartão amarelo no goleiro que o problema está resolvido.

Com uma resolução dessas, a indicação é de que 2025 vem aí com mais reclamações e indisciplina em campo, fruto da complacência de entidades prósperas financeiramente, mas falidas quando o assunto é exigir respeito às regras.

Enquanto isso os árbitros não se impõem e quem grita mais alto leva. A arbitragem brasileira precisa de um projeto com ações de curto, médio e longo prazos, onde o curto prazo pede ações imediatas como uma revisão no protocolo do VAR e atitudes mais firmes dos árbitros, doa a quem doer. Enquanto as coisas são ajustadas com a bola rolando, no médio prazo é urgente a padronização na formação de novos árbitros com um currículo nacional que deve ser aplicado em todos os cursos das federações estaduais. Hoje, cada estado forma árbitros de seu jeito, o que, na prática, é um problema para a CBF que escala árbitros com padrões e critérios diferentes em suas competições.