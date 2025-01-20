Estaduais: chance para a garotada e também aos novos árbitros de futebol

Arbitragem do clássico Desportiva x Vitória pela abertura do Capixabão 2025 Crédito: Henrique Mantovanelli

Que os campeonatos estaduais viraram verdadeiros laboratórios para os clubes todos nós estamos vendo nas rodadas das competições regionais pelo país. As escalações com jogadores Sub-20 e Sub-17 estão aí para comprovar. Interessante essa tendência que oportuniza que isso também ocorra nas escalas dos árbitros.

Nas primeiras rodadas vimos muitos árbitros e assistentes novatos atuando e buscando aproveitar a oportunidade de início de temporada. Aqui no Campeonato Capixaba, por exemplo, a média de idade dos árbitros foi de 24 anos, o que é muito bom em termos de renovação, até porque os veteranos estão deixando o quadro pelo limite de idade como os casos de Dyorgines Padovani e o assistente Fabiano Ramires. A coluna deseja boa sorte aos novatos nesse árduo ofício.

Léo Batista

Léo Batista