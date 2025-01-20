Estaduais: chance para a garotada e também aos novos árbitros de futebol

Que os campeonatos estaduais viraram verdadeiros laboratórios para os clubes todos nós estamos vendo nas rodadas das competições regionais pelo país. As escalações com jogadores Sub-20 e Sub-17 estão aí para comprovar. Interessante essa tendência que oportuniza que isso também ocorra nas escalas dos árbitros.
Nas primeiras rodadas vimos muitos árbitros e assistentes novatos atuando e buscando aproveitar a oportunidade de início de temporada. Aqui no Campeonato Capixaba, por exemplo, a média de idade dos árbitros foi de 24 anos, o que é muito bom em termos de renovação, até porque os veteranos estão deixando o quadro pelo limite de idade como os casos de Dyorgines Padovani e o assistente Fabiano Ramires. A coluna deseja boa sorte aos novatos nesse árduo ofício.
Léo Batista
Léo Batista
Na minha carreira, tive uma breve experiência com o querido Léo Batista que nos deixou essa semana. Ao deixar o campo no intervalo do jogo Fluminense x Goiás, no Maracanã, estavam ele e o jornalista Caco Barcellos fazendo uma matéria, quando o "Seu Léo" me falou: 'tá correndo para chuchu, garoto. Parabéns'. Comentário marcante para mim, com a voz marcante de Léo Batista!