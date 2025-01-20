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Wallace Valente

Estaduais: chance para a garotada e também aos novos árbitros de futebol

Com os times começando a temporada, muitos atletas de base ganham chances no profissional. Na arbitragem ocorre o mesmo e no cenário local, novos árbitros ganham oportunidades

Públicado em 

20 jan 2025 às 14:35
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Capixabão
Arbitragem do clássico Desportiva x Vitória pela abertura do Capixabão 2025 Crédito: Henrique Mantovanelli
Que os campeonatos estaduais viraram verdadeiros laboratórios para os clubes todos nós estamos vendo nas rodadas das competições regionais pelo país. As escalações com jogadores Sub-20 e Sub-17 estão aí para comprovar. Interessante essa tendência que oportuniza que isso também ocorra nas escalas dos árbitros.
Nas primeiras rodadas vimos muitos árbitros e assistentes novatos atuando e buscando aproveitar a oportunidade de início de temporada. Aqui no Campeonato Capixaba, por exemplo, a média de idade dos árbitros foi de 24 anos, o que é muito bom em termos de renovação, até porque os veteranos estão deixando o quadro pelo limite de idade como os casos de Dyorgines Padovani e o assistente Fabiano Ramires. A coluna deseja boa sorte aos novatos nesse árduo ofício.

Léo Batista

Léo Batista
Na minha carreira, tive uma breve experiência com o querido Léo Batista que nos deixou essa semana. Ao deixar o campo no intervalo do jogo Fluminense x Goiás, no Maracanã, estavam ele e o jornalista Caco Barcellos fazendo uma matéria, quando o "Seu Léo" me falou: 'tá correndo para chuchu, garoto. Parabéns'. Comentário marcante para mim, com a voz marcante de Léo Batista!

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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