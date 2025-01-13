Um bate-papo com o presidente da comissão de arbitragem da Federação Capixaba de Futebol

Na abertura da temporada do futebol 2025, conversamos com o ex-árbitro Marcos André Gomes, atual presidente da comissão de arbitragem da Federação Capixaba de Futebol, sobre as expectativas para este ano. Marcos, que vem fazendo um ótimo trabalho à frente da comissão, deu um panorama de como estão os trabalhos visando melhores resultados dos nossos árbitros nos cenários nacional e internacional, além de falar da estrutura de trabalho oferecida pela Federação de FES. Confira a entrevista: