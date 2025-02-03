Para uma grande decisão, uma ótima arbitragem na Supercopa Rei

O árbitro Ramon Abatti, ao fundo, teve atuação segura na decisão da Supercopa Rei, no Mangueirão Crédito: Adriano Machado/Reuters/Folhapress

Em um inédito jogo de "três tempos", a decisão da Supercopa do Rei entre Botafogo e Flamengo teve boa arbitragem do árbitro catarinense Ramon Abatti Abel. Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, marcou corretamente o pênalti a favor do Rubro-Negro quando Lucas Halter derrubou o atacante Bruno Henrique com um carrinho dentro da área.

Pouco depois, aos 15 minutos do primeiro tempo, ele acertou ao paralisar o jogo pelo péssimo estado do gramado do Estádio Mangueirão, em Belém, devido à chuva. Tanto a regra do jogo como o regulamento das competições indicam, nesses casos, primeiro a paralisação e, persistindo o motivo que deu causa à paralisação, a partida deve ser suspensa, o que não foi necessário. Uma hora depois, quando a bola voltou a rolar, o Flamengo venceu por 3x1 e foi campeão de forma merecida

Repercussão

A contratação do técnico Rafael Soriano pelo Vitória FC está gerando comentários - esperados e revoltados - nas redes sociais, pelo fato de o treinador ser o mesmo que agrediu a árbitra Marcielly Neto, após invadir o campo de jogo em uma partida do campeonato capixaba de 2022 quando, na ocasião, era técnico da Desportiva Ferroviária.

Entendo os comentários que reprovam a contratação, mas o fato é que Rafael Soriano, apesar de tudo, cumpriu as penas impostas pelo Tribunal de Justiça Desportiva de 200 dias de suspensão e mais multa de R$ 1.212,00 reais e está apto para voltar a trabalhar.

Claro que é uma aposta arriscada do clube que o contratou, no caso, o Vitória, que decidiu assumir o desgaste de ter um profissional marcado por esse fato lamentável de descontrole emocional e desrespeito às regras e pessoas, mas o fato é que, após cumpriu as punições previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva - CBJD - ele tem esse direito. O que se espera é que tudo isso tenha servido de aprendizado para ele e os demais envolvidos, pois esse é o fundamento da punição.

Violência sem sim