Homem sofre violência sexual em briga de torcidas em Recife

Cenas de violência circularam nas redes sociais neste sábado (1º) mostrando imagens de briga generalizada em Recife entre torcedores dos times rivais Santa Cruz e Sport após partida do Campeonato Pernambucano. Em um dos vídeos compartilhados, um homem é espancado por um grupo de homens, alguns deles com camisas do Santa Cruz. Ele é, então, arrastado por uma rua e tem suas roupas arrancadas, em meio a muita agressões com socos, chutes e pauladas. Despida, a vítima sofre violência sexual por diversos homens que usam objetos similares a barras de ferros, enquanto ainda é agredida na cabeça.

Em entrevista coletiva, o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro de Carvalho, declarou que, ao todo, doze pessoas ficaram feridas, e não foi registrada morte. Ele negou que tenha ocorrido falha na segurança e não comentou sobre a violência sexual. "Nós vimos as imagens, são imagens fortes, eu posso dizer que não houve nenhuma falha no policiamento", disse. "E isso nós vamos apurar cada um dos fatos, nós temos imagens, vamos processar, já estamos identificando algumas dessas pessoas para que respondam [pelo crime]".