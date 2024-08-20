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Novidade

Com tirolesa e dinossauros em tamanho real, parque temático será inaugurado no ES

Imersa em meio à natureza da região de Guarapari, a Terra dos Dinos será uma nova opção de lazer para capixabas e turistas
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 17:02

Parque Terra dos Dinos terá tirolesa e dinossauros em tamanho real
Parque Terra dos Dinos terá tirolesa e dinossauros em tamanho real Crédito: Divulgação
Dinossauros em tamanho real, tirolesa e uma imersão dentro da vegetação de Buenos Aires. É o que promete a inauguração do Parque Terra dos Dinos, em Guarapari. A franquia já existe no Rio de Janeiro e será uma nova opção de lazer e contato com a natureza para os capixabas. A inauguração deve ocorrer entre abril e maio do próximo ano. 
“Eu achei muito interessante, legal e divertido, é uma coisa nova. Então fiz um convite para que fizéssemos um equipamento bem igual ao do Miguel Pereira (RJ) em Guarapari!”, disse Maely.
A novidade faz parte de um pacote de investimentos realizados pelo empresário Maely Coelho, em Guarapari, com foco em turismo, lazer e saúde. Imerso na Mata Atlântica, o primeiro parque de dinossauros do ES contará com trilhas em meio à mata e animais distribuídos pelo local. Os visitantes poderão viver essa experiência na região das montanhas do balneário de Guarapari, em Buenos Aires. 

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Parque Terra dos Dinos será novidade no ES
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A região ainda contará com um mall inspirado em Gramado (RS), um resort residencial de alto padrão, além da inauguração de um hotel cinco estrelas no antigo Clube do Siribeira. 

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