Com tirolesa e dinossauros em tamanho real, parque temático será inaugurado no ES

Dinossauros em tamanho real, tirolesa e uma imersão dentro da vegetação de Buenos Aires. É o que promete a inauguração do Parque Terra dos Dinos, em Guarapari. A franquia já existe no Rio de Janeiro e será uma nova opção de lazer e contato com a natureza para os capixabas. A inauguração deve ocorrer entre abril e maio do próximo ano.
“Eu achei muito interessante, legal e divertido, é uma coisa nova. Então fiz um convite para que fizéssemos um equipamento bem igual ao do Miguel Pereira (RJ) em Guarapari!”, disse Maely.
A novidade faz parte de um pacote de investimentos realizados pelo empresário Maely Coelho, em Guarapari, com foco em turismo, lazer e saúde. Imerso na Mata Atlântica, o primeiro parque de dinossauros do ES contará com trilhas em meio à mata e animais distribuídos pelo local. Os visitantes poderão viver essa experiência na região das montanhas do balneário de Guarapari, em Buenos Aires.
A região ainda contará com um mall inspirado em Gramado (RS), um resort residencial de alto padrão, além da inauguração de um hotel cinco estrelas no antigo Clube do Siribeira.