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Turismo

Vem “voar” com HZ e descobrir mais sobre Guarapari através de imagens aéreas

A Cidade Saúde abriga mais de 50 praias e nela é verão ano todo. HZ preparou um vídeo especial para homenagear o lugar que encanta todos que o conhecem
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 22 de Março de 2024 às 17:40

Não é novidade que Guarapari possui praias belíssimas, mas você já imaginou admirá-las por outra perspectiva? Foi pensando em homenagear a cidade que é sinônimo de alegria e natureza, que HZ preparou o "ES do Alto" diretamente da Cidade Saúde”. Além de imagens de tirar o fôlego, você também pode conferir curiosidades, dados históricos e geográficos e até avaliar seus conhecimentos através das enquetes.
Então, dá próxima vez que alguém te parar na rua e perguntar “Qual foi o primeiro nome de Guarapari?”. Como um bom expert em Espírito Santo (ou um mineiro dedicado), você terá a resposta para essa e outras perguntas na ponta da língua!

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