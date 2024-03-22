Vem “voar” com HZ e descobrir mais sobre Guarapari através de imagens aéreas

Não é novidade que Guarapari possui praias belíssimas, mas você já imaginou admirá-las por outra perspectiva? Foi pensando em homenagear a cidade que é sinônimo de alegria e natureza, que HZ preparou o "ES do Alto" diretamente da Cidade Saúde”. Além de imagens de tirar o fôlego, você também pode conferir curiosidades, dados históricos e geográficos e até avaliar seus conhecimentos através das enquetes.
Então, dá próxima vez que alguém te parar na rua e perguntar “Qual foi o primeiro nome de Guarapari?”. Como um bom expert em Espírito Santo (ou um mineiro dedicado), você terá a resposta para essa e outras perguntas na ponta da língua!