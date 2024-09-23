Evento em Vitória promove debates sobre o turismo no Espírito Santo

Em Guarapari, a Praia das Castanheiras faz sucesso Crédito: Secundo Rezende/Drone

Com o intuito de promover o desenvolvimento sustentável e econômico do turismo local, o “Ciclo do Saber - Turismo” chega à Região Metropolitana de Vitória. O evento, que acontece nesta terça-feira (24), no Auditório do Senac, em Bento Ferreira, às 14h, tem o objetivo de promover o diálogo e ampliar o conhecimento sobre as boas práticas no turismo capixaba.

Realizado pelo Sistema Fecomércio-ES — Sesc e Senac, a programação do encontro contará com manifestações culturais e a presença de profissionais renomados, como o ex-secretário de Turismo de Balneário Camboriú, Geninho Goes; o ex-secretário de Turismo de Porto Seguro, Guto Jones; o prefeito de Miguel Pereira, André Português; e a Marcia Cristina Alves, do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (CETUR) da CNC.

As palestras serão direcionadas pela experiência dos palestrantes, tendo como foco o compartilhamento dos cases de sucesso de suas respectivas regiões, conectando ideias, ressignificando estratégias para promover o desenvolvimento sustentável e econômico do turismo.

Pedra Estadual da Pedra Azul Crédito: Crédito: Palê Zuppani

CONHEÇA OS CONVIDADOS

Geninho Goes é Bacharel em Turismo com especialização em Marketing e Psicodinâmica dos Negócios. Empresário no ramo de eventos há 30 anos, idealizador da BNT Mercosul, um dos principais eventos de promoção do turismo brasileiro. Já foi Diretor do Beto Carrero World e Secretário de Turismo de Balneário Camboriú.

Guto Jones é Guia de Turismo por formação, com mais de 30 anos de carreira, que se tornou palestrante, treinador, gestor e especialista na área, considerado um ícone do segmento na Bahia. Já atuou como Secretário de Turismo nas Prefeituras de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e também em significativa contribuição na gestão de produtos na Bahiatursa, órgão do Governo do Estado da Bahia.

André Português é o atual Prefeito de Miguel Pereira, reeleito com a 2° maior votação do Rio de Janeiro. Ele também é Presidente da AEMERJ (Associação Estadual dos Municípios do Rio de Janeiro). Em sua gestão, deixou o município de Miguel Pereira conhecido como “Gramado Carioca”, com alto índice de desenvolvimento do setor turístico.

Márcia Cristina Alves é Pós-graduada em Administração para a Qualidade e Gestão Estratégica e graduada em Psicologia. A profissional tem mais de 30 anos de experiência em treinamento, consultoria, gerenciamento de equipes na área sindical e da saúde. Há 16 anos na CNC, ela atua há cerca de 11 anos na área de Turismo no Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (CETUR).

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