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Motivos para comemorar

Espírito Santo celebra o Dia Mundial do Turismo com resultados positivos e visão de futuro

Estado capixaba tem potencial gigantesco para ser um dos destinos mais procurados do Brasil e do mundo

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 07:30

Praia da Guarderia, Vitória
Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
ARTIGO
O Dia Mundial do Turismo, celebrado nesta sexta-feira, 27 de setembro, é um momento oportuno para refletirmos sobre os avanços no setor e o caminho que estamos trilhando rumo a um turismo cada vez mais sustentável, inclusivo e inovador. No Espírito Santo, temos trabalhado para promover um destino que valorize suas belezas naturais, culturais e também a hospitalidade. A recente Pesquisa de Inverno 2024, realizada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, apresenta dados animadores que refletem o crescimento contínuo do setor e nos incentivam a avançar ainda mais.
O estudo revelou que o turismo interno segue como um dos principais motores do setor. Os números mostram que 45,62% dos visitantes que viajaram pelo Espírito Santo durante o inverno são moradores do próprio Estado, o que demonstra uma forte adesão dos capixabas ao turismo regional. Além disso, o Espírito Santo recebeu um número expressivo de turistas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, estados que tradicionalmente são grandes emissores de turistas para nossas cidades.
Essa movimentação, especialmente nas Montanhas Capixabas e na Região Metropolitana, é essencial para fortalecer a economia local, gerar empregos, renda, além de impulsionar o comércio e os serviços turísticos.
A pesquisa também trouxe dados importantes sobre o perfil de nossos visitantes internacionais. Países como Alemanha, Estados Unidos, Argentina e Portugal estiveram entre os principais emissores de turistas estrangeiros, destacando a capacidade do Espírito Santo em atrair visitantes de diversas partes do mundo. Esse resultado reforça o nosso potencial como destino global, especialmente em nichos como o ecoturismo e o turismo de aventura.

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Em destinos turísticos de destaque, como Vitória e Santa Teresa, o gasto médio diário ultrapassou os R$ 400, demonstrando que esses locais estão cada vez mais preparados para atender turistas com um alto poder de compra e oferecendo uma experiência diferenciada. Esse dado reflete o reconhecimento da qualidade dos nossos serviços, da gastronomia e das opções de lazer que oferecemos.
Os resultados de um estudo têm o objetivo de entender e melhorar algum processo. Há um cenário importante de aumento de gastos dos visitantes, o que sinaliza um amadurecimento do turismo no Estado, que passa a atrair um público disposto a investir em experiências turísticas de qualidade. A maioria dos turistas tem entre 40 e 49 anos (30,43%), possui ensino superior (44,33%), renda familiar entre 2 e 5 salários mínimos (30,51%) e é casada (58,52%). 
Município de Santa Teresa
Município de Santa Teresa Crédito: Secretaria de Turismo e Cultura de Santa Teresa/Divulgação
Além desses avanços, o estudo também apontou um nível elevado de satisfação entre os turistas, com 99,4% dos entrevistados afirmando que recomendariam o Espírito Santo como destino de viagem. Esse resultado não é apenas uma conquista, mas um desafio para continuarmos aprimorando nossos serviços e atrações, buscando sempre oferecer o melhor para quem nos visita.
Neste Dia Mundial do Turismo, celebramos não apenas os números, mas também o esforço conjunto de todos os agentes que fazem do turismo capixaba um exemplo de desenvolvimento e crescimento sustentável. Vamos seguir investindo na qualificação profissional, na infraestrutura turística e na divulgação dos nossos destinos, sempre com foco na inovação e na preservação do nosso patrimônio cultural e natural.
O Espírito Santo tem um potencial gigantesco para ser um dos destinos mais procurados do Brasil e do mundo. Juntos, governo, iniciativa privada e comunidade local, continuaremos trilhando o caminho do desenvolvimento, garantindo que o turismo seja uma ferramenta de inclusão social, geração de emprego e valorização das nossas riquezas.
Philipe Lemos, secretário de Estado do Turismo

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