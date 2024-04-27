Conheça 5 passeios apaixonantes para se fazer no Espírito Santo

O Espírito Santo tem muitos passeios para explorar durante um 'tempinho' de folga Crédito: Argeone Herbst

Conhecido por suas belezas naturais e cultura rica, o Espírito Santo reserva uma variedade de experiências apaixonantes para os visitantes. Se você está planejando uma viagem para o Estado ou é um morador em busca de novas aventuras, aqui estão cinco passeios apaixonantes que vão conquistar seu coração:

ROTA DO LAGARTO

Conhecida como a "Suíça Capixaba", o município de Domingos Martins encanta com seu clima ameno, paisagens de tirar o fôlego e a charmosa Rota do Lagarto. Nesse trajeto, os visitantes podem explorar cachoeiras, trilhas ecológicas, além de saborear a gastronomia local em meio à natureza exuberante.

A Cecília é a proprietária do Lab Kombucha, em Pedra Azul Crédito: Arquivo pessoal

PRAIAS DE GUARAPARI

Com águas cristalinas, as praias de Guarapari são um verdadeiro convite ao relaxamento e diversão. Desde a famosa Praia do Morro até a tranquila Enseada Azul, cada trecho de areia oferece um cenário único para desfrutar do sol e do mar.

CONVENTO DA PENHA E FAROL SANTA LUZIA

Situado no topo de um penhasco com vista para o mar, o Convento da Penha, no município de Vila Velha, é um local de grande importância histórica e espiritual. Além da beleza arquitetônica, os visitantes podem desfrutar de uma vista panorâmica deslumbrante e sentir a tranquilidade que emana deste lugar especial.

Vista da janela do Convento da Penha Crédito: Arquivo AG

Já o Farol Santa Luzia, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, é um ícone histórico à beira-mar. Construído em 1871, este farol é uma referência para a navegação e também um marco da história capixaba.

PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ

Para os amantes da natureza e de trilhas, uma visita ao Parque Nacional do Caparaó é indispensável. Lá fica o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil. O parque oferece uma variedade de trilhas que levam a cachoeiras, mirantes e paisagens de tirar o fôlego. A entrada do parque fica em Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto. Mas atenção: são muitas trilhas e caminhos, por isso é importante o acompanhamento de um guia de turismo da região.

Pico da Bandeira. no Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG Crédito: Douglas Alves

CENTRO HISTÓRICO DE VITÓRIA

Para uma dose de cultura e história, uma visita ao Centro Histórico de Vitória é imperdível. Ande pelas ruas de calçamento, admire a arquitetura colonial e visite pontos turísticos, como o Theatro Carlos Gomes, o Sesc Glória e o Palácio Anchieta, que contam a rica história da Capital capixaba.