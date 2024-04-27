Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Conheça 5 passeios apaixonantes para se fazer no Espírito Santo
Turismo

Conheça 5 passeios apaixonantes para se fazer no Espírito Santo

De montanhas ao roteiro religioso, HZ preparou dicas de experiências incríveis para turistas ou até mesmo capixabas

Publicado em 27 de Abril de 2024 às 14:00

O Espírito Santo tem muitos passeios para explorar durante um 'tempinho' de folga
O Espírito Santo tem muitos passeios para explorar durante um 'tempinho' de folga Crédito: Argeone Herbst
Conhecido por suas belezas naturais e cultura rica, o Espírito Santo reserva uma variedade de experiências apaixonantes para os visitantes. Se você está planejando uma viagem para o Estado ou é um morador em busca de novas aventuras, aqui estão cinco passeios apaixonantes que vão conquistar seu coração:

ROTA DO LAGARTO

Conhecida como a "Suíça Capixaba", o município de Domingos Martins encanta com seu clima ameno, paisagens de tirar o fôlego e a charmosa Rota do Lagarto. Nesse trajeto, os visitantes podem explorar cachoeiras, trilhas ecológicas, além de saborear a gastronomia local em meio à natureza exuberante.
Por lá, também é possível explorar outras curiosidades de Pedra Azul. HZ decidiu conhecer um pouco mais desse cantinho romântico, bucólico e aconchegante, mas de uma forma não convencional. 
A Cecília é a proprietária do Lab Kombucha, em Pedra Azul
A Cecília é a proprietária do Lab Kombucha, em Pedra Azul Crédito: Arquivo pessoal

PRAIAS DE GUARAPARI

Com águas cristalinas, as praias de Guarapari são um verdadeiro convite ao relaxamento e diversão. Desde a famosa Praia do Morro até a tranquila Enseada Azul, cada trecho de areia oferece um cenário único para desfrutar do sol e do mar.

CONVENTO DA PENHA E FAROL SANTA LUZIA

Situado no topo de um penhasco com vista para o mar, o Convento da Penha, no município de Vila Velha, é um local de grande importância histórica e espiritual. Além da beleza arquitetônica, os visitantes podem desfrutar de uma vista panorâmica deslumbrante e sentir a tranquilidade que emana deste lugar especial.
Vista da janela do Convento da Penha
Vista da janela do Convento da Penha Crédito: Arquivo AG
Já o Farol Santa Luzia, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, é um ícone histórico à beira-mar. Construído em 1871, este farol é uma referência para a navegação e também um marco da história capixaba.

PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ

Para os amantes da natureza e de trilhas, uma visita ao Parque Nacional do Caparaó é indispensável. Lá fica o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil. O parque oferece uma variedade de trilhas que levam a cachoeiras, mirantes e paisagens de tirar o fôlego. A entrada do parque fica em Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto. Mas atenção: são muitas trilhas e caminhos, por isso é importante o acompanhamento de um guia de turismo da região.
Pico da Bandeira. no Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG
Pico da Bandeira. no Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG Crédito: Douglas Alves

CENTRO HISTÓRICO DE VITÓRIA

Para uma dose de cultura e história, uma visita ao Centro Histórico de Vitória é imperdível. Ande pelas ruas de calçamento, admire a arquitetura colonial e visite pontos turísticos, como o Theatro Carlos Gomes, o Sesc Glória e o Palácio Anchieta, que contam a rica história da Capital capixaba.
Sesc Glória, no Centro de Vitória
Festival de Cinema de Vitória acontece no Sesc Glória Crédito: Sergio Cardoso

Veja Também

Pedra Azul: roteiro vai de paladares exóticos a passeios alternativos

10 países mais felizes no mundo para visitar em 2024

Partiu? Confira 7 destinos no ES para um passeio 'bate e volta' no feriadão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó Convento da Penha espírito santo Pedra Azul Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados