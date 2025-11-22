Editorias do Site
Oscar: 'O Agente Secreto' e 'Apocalipse nos Trópicos' entram na lista dos elegíveis à premiação

Além de Filme Internacional, O Agente Secreto também aparece em apostas com uma possível indicação a Wagner Moura para Melhor Ator

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15:30

Wagner Moura em cena de 'O Agente Secreto'
Wagner Moura em cena de 'O Agente Secreto' Crédito: Victor Juca/Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS), responsável pelo Oscar, oficializou nesta sexta-feira, 21, que O Agente Secreto e Apocalipse nos Trópicos são elegíveis à premiação. Isso significa que os filmes de Kleber Mendonça Filho e Petra Costa podem ser considerados para as suas respectivas categorias na 98ª edição do prêmio.

O Agente Secreto é o candidato brasileiro à categoria de Melhor Filme Internacional, enquanto Apocalipse nos Trópicos é considerado para a categoria de Melhor Documentário. Recentemente, o longa disponível na Netflix foi destaque no IDA Documentary Awards, termômetro do Oscar, com quatro indicações. Isso deu força ao material na disputa ao prêmio da Academia.

