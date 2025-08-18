  • Renata Rasseli
Os bastidores do Movimento Cidade, o maior festival de artes do ES

Vitória
Publicado em 18/08/2025 às 14h21
Luisa Costa e Caetano Veloso

Luisa Costa e Caetano Veloso, esbanjando simpatia no Movimento Cidade, na Prainha. Crédito: Thompson Griffo

O  Movimento Cidade encerrou sua 7ª edição neste domingo (17) e se consolida como  o maior festival de artes integradas do ES. Em três dias de evento, o MC reuniu cerca de 100 mil pessoas, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Coube a Caetano Veloso o show de  encerramento desta edição com um show histórico. 

O cantor, que acabou de completar 83,  recebeu Luisa Costa, sócia- diretora do festival no camarim, junto do governador Renato Casagrande, a primeira dama Virginia e o secretário da Cultura, Fabricio Noronha. Caetano agradeceu por ter sido convidado e contou um pouco de como trabalha a voz pré-show. Show, aliás, que foi acompanhado por Marina Sena do backstage. Após se apresentar no festival, a cantora não quis ir embora e ficou dos bastidores assistindo ao grande ícone da MPB.

Os Garotin, trio do Rio de Janeiro que juntou uma multidão na Prainha, adorou o clima de Vila Velha e também passeou pelo backstage, conversando com os convidados.

Russo Passapusso, do Baiana System, contou no camarim que adorou o show para os capixabas e falou da proximidade entre a Bahia e o Estado. Pabblo Vittar, super simpática, atendeu ao fã-clube, a imprensa e chegou a se emocionar ao cantar "Dizk Me". 

O ator Rodrigo Santana, que apresentou a temporada de  “Topa uma Segunda?!”, no último final de semana, no Teatro Universitário da Ufes, também acompanhou de Caetano. 

RR esteve lá e traz alguns cliques exclusivos da festa. Confira!

Flagra dos bastidores num bom papo entre Caetano Veloso, Renato Casagrande e Fabricio Noronha

Flagra dos bastidores num bom papo entre Caetano Veloso, Renato Casagrande e Fabricio Noronha. Crédito: Thompson Griffo

Os sócios diretores do Movimento Cidade Luisa Costa e Leo Alves

Os sócios diretores do Movimento Cidade Luisa Costa e Leo Alves. Crédito: Thompson Griffo

O ator Rodrigo Santana e o diretor da WB Produções, Wesley Telles

O ator Rodrigo Santana e o diretor da WB Produções, Wesley Telles. Crédito: Thompson Griffo

Luisa Costa, sócia diretora do Movimento Cidade, recebeu o governador Renato Casagrande e a primeira dama Virginia

Luisa Costa, sócia diretora do Movimento Cidade, recebeu o governador Renato Casagrande e a primeira dama Virginia. Crédito: Thompson Griffo

Luisa Costa, Leo Alves, PR do Lollapalooza, Leo Alves e Nabila Gomes

Luisa Costa, Leo AlvesGalvão, PR do Lollapalooza, Leo Alves e Nabila Gomes. Crédito: Thompson Griffo

Marina Giuberti, o governador Renato Casagrande e Emiliano Tenca

Marina Giuberti, o governador Renato Casagrande e Emiliano Tenca. Crédito: Renata Rasseli

Milton Bittencourt Neto, gerente de patrocínio cultural da Petrobras, Leo Alves, sócio diretor do Movimento Cidade e Marcelle Oliveira, da comunicação da estatal

Milton Bittencourt Neto, gerente de patrocínio cultural da Petrobras, Leo Alves, sócio diretor do Movimento Cidade e Marcelle Oliveira, da comunicação da Petrobras. Crédito: Thompson Griffo

Claudia Afonso, diretora do Museu Vale, e Gabriela Camargo, diretora de comunicação do MC

Claudia Afonso, diretora do Museu Vale, e Gabriela Camargo, diretora de comunicação do MC. Crédito: Thompson Griffo

O diretor da MUG, Patrick Rocha, e o colunista de A Gazeta Marcus Vinicius Sant`Ana

O diretor da MUG, Patrick Rocha, e o colunista de A Gazeta Marcus Vinicius Sant`Ana. Crédito: Thompson Griffo

Rodrigo Souto e Fernanda Rabello, Juliana Vervloet e Marina Giuberti

Rodrigo Souto e Fernanda Rabello, Juliana Vervloet e Marina Giuberti. Crédito: Divulgação

Nabila Gomes, Luisa Costa e Barbara Coutinho, do time do Movimento Cidade, com a cantora Catia de França, indicada ao Grammy Latino

Nabila Gomes, Luisa Costa e Barbara Coutinho, do time do Movimento Cidade, com a cantora Catia de França, indicada ao Grammy Latino. Crédito: THOMPSON GRIFFO

Os Garotin reúnira uma multidão no Movimento Cidade e depois posaram nos bastidores

Os Garotin reúnira uma multidão no Movimento Cidade e depois posaram nos bastidores. Crédito: Thompson Griffo

