Caetano Veloso encerra Movimento Cidade com show histórico

+MC levou Marina Sena, Yago Oproprio e Caetano Veloso ao Parque da Prainha, em Vila Velha, com shows e manifestações culturais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:12

Caetano Veloso encerra Movimento Cidade com show histórico Crédito: Vagner Resende

O Festival Movimento Cidade terminou em grande estilo neste domingo (17) com a estreia do +MC, um dia extra de programação que reuniu centenas de pessoas no Parque da Prainha, em Vila Velha.

Após dois dias de agenda gratuita, que levou nomes como Duquesa, BaianaSystem, Os Garotin, MC Luanna, FBC e Pabllo Vittar ao palco, o público capixaba viveu uma noite memorável ao som de Caetano Veloso.

Com um repertório que atravessou diferentes fases da carreira, o cantor e compositor apresentou clássicos como Reconvexo, Cajuína, Odara e Podres Poderes, além de músicas recentes como Anjos Tronchos. Em um cenário que uniu a Baía de Vitória e o Convento da Penha como pano de fundo, Caetano transformou o encontro em uma celebração da música, da poesia e da brasilidade.

Marina Sena se apresentou no +MC Crédito: Vagner Resende

Antes da apresentação do ícone da MPB, o palco recebeu a mineira Marina Sena, que levantou o público com sucessos como Por Supuesto e canções do novo álbum Coisas Naturais. O rapper Yago Oproprio, indicado ao Grammy Latino, também marcou presença com hits como La Noche e Papoulas, mostrando a força do rap contemporâneo.

Além dos nomes de peso, o +MC também abriu espaço para a diversidade cultural. O público acompanhou apresentações do grupo capixaba Quarto de Som, da tradição pernambucana com Cila do Coco, da força baiana do Ubunto, além do espetáculo do Grupo Ticumbi de Itaúnas, manifestação tradicional capixaba.

O encerramento ficou por conta da simbólica Retirada do Mastro MC, reunindo Grupos de Congo, Mestre Alcides e o Tambor de Jacaraema, em uma celebração que marcou o encontro entre o popular, o ancestral e o contemporâneo.

Festival +MC reuniu centenas de pessoas Crédito: Vagner Resende

O +MC também contou com mostras audiovisuais, performances artísticas e ativações culturais, reforçando a proposta do Movimento Cidade de misturar o popular e o contemporâneo em experiências urbanas, imersivas e abertas ao diálogo com o público.

“Mais cultura, mais música, mais presença. O +MC foi um exagero do que somos, um dia atravessado de sentidos para encerrar o festival em grande estilo”, destacou Léo Alves, fundador do Movimento Cidade.

O evento marcou a consolidação do festival como um dos principais encontros culturais do Espírito Santo, repetindo o sucesso de 2024 e reunindo milhares de pessoas ao longo de três dias.

