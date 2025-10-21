Verão 2026

Thiago Martins traz projeto “Quintal do TG” para o verão de Guarapari

Artista leva ao público capixaba o clima descontraído do “Quintal do TG”, com homenagens a Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:00

Thiago Martins Crédito: Jorge Nazareno

O ator e cantor Thiago Martins desembarca em Guarapari no dia 10 de janeiro para apresentar o show do projeto “Quintal do TG”, que celebra o samba, a amizade e as raízes da música popular brasileira. A apresentação faz parte do Festival de Verão 2026 e promete uma noite marcada por energia, emoção e muita roda de samba.

Gravado no Vidigal, comunidade no Rio de Janeiro onde o artista nasceu e cresceu, o “Quintal do TG” nasceu como um reencontro de Thiago com sua história. O projeto reúne 28 faixas e participações de grandes nomes do gênero, como Jorge Aragão, Mumuzinho, Xande de Pilares e Grupo Revelação. No repertório, o cantor revisita clássicos de Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão, além de músicas autorais.

“O ‘Quintal do TG’ é sobre celebrar o samba de onde ele veio: das pessoas, das ruas e dos encontros. É um show leve, de alegria e emoção, como o meu quintal sempre foi”, disse o artista em entrevistas recentes.

Com carisma e presença de palco marcante, Thiago Martins consolidou sua carreira musical após anos de sucesso como ator. O carioca começou ainda jovem no grupo Sorriso Maroto e, hoje, vive uma fase madura na música, misturando samba, pagode e MPB em shows que têm lotado casas pelo país.

Uma roda de samba à beira-mar

O público capixaba pode esperar uma apresentação vibrante, em clima de roda de samba, com canções que falam de amor, amizade e resistência cultural. O “Quintal do TG” tem se destacado por aproximar o público do artista e por levar o espírito acolhedor das comunidades cariocas para os palcos do Brasil.

E para completar a programação, o cantor Belo também se apresenta na mesma noite, trazendo um repertório repleto de sucessos do samba e do pagode romântico.

Programe-se

Atração: Thiago Martins – “Quintal do TG”



Data: 10 de janeiro (sábado)

10 de janeiro (sábado) Local: Multiplace Mais – Rua Gilda Leal, 110, Meaípe, Guarapari

Multiplace Mais – Rua Gilda Leal, 110, Meaípe, Guarapari Abertura da casa: 22h

22h Ingressos: pelo site Brasil Ticket

