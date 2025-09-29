Sandra Annenberg rasga elogios para cantora lírica capixaba: “De emocionar”

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:00
Na último domingo (28), a capixaba Lorena Pires se apresentou no Theatro São Pedro, em São Paulo. Cantora lírica e integrante da Academia de Ópera de Paris, ela participou do espetáculo que integra a turnê da companhia.
Mas uma presença em especial chamou a atenção: a apresentadora Sandra Annenberg, que não apenas prestigiou a apresentação, como também rasgou elogios à performance de Lorena em seu perfil do Instagram.
A foto publicada no feed mostra a apresentadora ao lado do marido, Ernesto Paglia, e de Lorena Pires. Na legenda, Sandra escreveu: “A trajetória da Lorena é daquelas admiráveis e que nos dão um orgulho danado. Tê-la representando nosso país na maior casa de ópera do mundo é de emocionar!”. E completou: “Parabéns, Lorena! E parabéns pra mãe da Lorena! Voa e conquista o mundo!”
Além da selfie, Sandra publicou no mesmo post, um vídeo do espetáculo e fotos com a mãe de Lorena Pires.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta