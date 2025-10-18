Fotógrafos com síndrome de Down fazem exposição gratuita sobre Vitória

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 15:00
Redescobrir o Centro de Vitória por meio de um olhar sensível e cheio de significado. Essa é a proposta da exposição “OlharES Centro de Vitória”, aberta nesta semana no Shopping Vitória. A mostra apresenta 12 fotografias feitas por artistas com síndrome de Down, participantes das oficinas do projeto T21 Encena, e pode ser visitada gratuitamente até 29 de outubro, no 1º piso do shopping, Ala Parque.
As imagens retratam a capital capixaba com afeto: ruas antigas, fachadas históricas, o movimento das pessoas e a poesia escondida nos detalhes do dia a dia. Cada foto carrega o olhar único de quem a produziu.
“Cada foto é uma forma de mostrar o que eu vejo e o que eu sinto. A oficina me fez perceber detalhes que muita gente não nota”, conta Renato Sophia, fotógrafo e diretor institucional da Vitória Down.
A professora e curadora da mostra, Erika Mariano, destaca que a iniciativa vai além da arte. “É sobre enxergar o potencial e o protagonismo das pessoas com deficiência, sobre dar espaço para que expressem sua forma de ver o mundo.”
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta