Fotógrafos com síndrome de Down fazem exposição gratuita sobre Vitória

Exposição no Shopping Vitória reúne cliques feitos por participantes da Vitória Down que revelam a beleza e a essência do Centro da cidade

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 15:00

Crédito: Divulgação Shopping Vitória

Redescobrir o Centro de Vitória por meio de um olhar sensível e cheio de significado. Essa é a proposta da exposição “OlharES Centro de Vitória”, aberta nesta semana no Shopping Vitória. A mostra apresenta 12 fotografias feitas por artistas com síndrome de Down, participantes das oficinas do projeto T21 Encena, e pode ser visitada gratuitamente até 29 de outubro, no 1º piso do shopping, Ala Parque.

As imagens retratam a capital capixaba com afeto: ruas antigas, fachadas históricas, o movimento das pessoas e a poesia escondida nos detalhes do dia a dia. Cada foto carrega o olhar único de quem a produziu.

Crédito: Divulgação Shopping Vitória

“Cada foto é uma forma de mostrar o que eu vejo e o que eu sinto. A oficina me fez perceber detalhes que muita gente não nota”, conta Renato Sophia, fotógrafo e diretor institucional da Vitória Down.

A professora e curadora da mostra, Erika Mariano, destaca que a iniciativa vai além da arte. “É sobre enxergar o potencial e o protagonismo das pessoas com deficiência, sobre dar espaço para que expressem sua forma de ver o mundo.”

Não perca

Data: 15 a 29 de outubro

15 a 29 de outubro Local: Shopping Vitória – 1º piso, Ala Parque (próximo à Camicado)

Shopping Vitória – 1º piso, Ala Parque (próximo à Camicado) Horários: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h

Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h Entrada: gratuita

