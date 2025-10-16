Quem matou Odete Roitman?

Bares, shopping e casa de show: veja onde assistir ao final de Vale Tudo no ES

De bolão a festa à fantasia: transmissão da trama vai estar nos mais diversos estabelecimentos da Grande Vitória e promete agitar a galera

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:51

'Vale Tudo': Heleninha, Celina, Marco Aurélio, Fátima e César são suspeitos de matar Odete Roitman Crédito: Globo/Reprodução

Se você não passou as últimas semanas em uma caverna, com certeza já ouviu a pergunta do momento: quem matou Odete Roitman?

Com cinco suspeitos principais: César, Maria de Fátima, Heleninha, Celina e Marco Aurélio, ainda não se sabe a resposta. Mas uma coisa é certa: nesta sexta-feira (17), o Brasil vai parar para descobrir.

Pensando nisso, HZ separou uma lista de lugares para você acompanhar a tão esperada revelação em boa companhia e com muita diversão.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOPPING VITÓRIA

Evento da TV Gazeta vai transmitir o capítulo no shopping e distribuir brindes, além de entrar ao vivo na programação.

Horário: a partir das 20h.

Entrada: gratuita.

gratuita. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

FLUENTE

A casa de shows vai transmitir o último episódio de Vale Tudo, e depois rola a festa “As + Brabas” com pop, sofrência e funk.

Abertura da casa: a partir das 21h.

a partir das 21h. Entrada: gratuita até às 23h, após R$30.

gratuita até às 23h, após R$30. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

BAR DO MÃOZINHA

O famoso bar de Vitória vai transmitir o último capítulo da trama. Além disso, o estabelecimento pede que os clientes venham fantasiados de personagens de novelas porque depois acontece uma festa temática com a promessa de muito mambo caliente para quem for de Heleninha.

Abertura da casa: a partir das 21h.

a partir das 21h. Entrada: gratuita.

gratuita. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 520, Jardim da Penha, Vitória.

ABERTURA

E vai ter bolão! Além da exibição, nos bares em Vitória é possível ganhar prêmios para quem acertar o assassino. Vale Tudo para ganhar cerveja, petiscos e até caneca!

Abertura da casa: a partir das 21h.

a partir das 21h. Entrada : gratuita.

: gratuita. Endereços: Abertura de Jardim da Penha (Avenida Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória), Abertura de Jardim Camburi (Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória), Abertura do Triângulo (Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória).



ATLÉTICA

Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Endereço: Avenida Alziro Zarur, 76, Jardim da Penha, Vitória.



WINEBEER

O bar abre a partir das 18h, às 21h começa a transmissão. E, chegue cedo! A casa lota. Ainda terá bolão sobre quem matou Odete, ou se ela está viva.

Horário: a partir das 18h.

a partir das 18h. Endereço: Rua Carijos, 450, Jardim da Penha, Vitória.



BOMBAR

Antes da exibição haverá música ao vivo. A equipe do Bombar já deu a dica: chegue cedo para garantir o melhor lugar!

Horário: A partir das 21h, o telão estará ligado na Rede Globo.

A partir das 21h, o telão estará ligado na Rede Globo. Endereço: Bombar Carioca - Rua João Pessoa de Matos, 116 - Centro de Vila Velha, Vila Velha.



BAR DO MINEIRO

Horário: a partir das 21h.

a partir das 21h. Endereço: Avenida Abido Saad, 262 - Jacaraípe, Serra

