Bares, shopping e casa de show: veja onde assistir ao final de Vale Tudo no ES

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:51
Se você não passou as últimas semanas em uma caverna, com certeza já ouviu a pergunta do momento: quem matou Odete Roitman?
Com cinco suspeitos principais: César, Maria de Fátima, Heleninha, Celina e Marco Aurélio, ainda não se sabe a resposta. Mas uma coisa é certa: nesta sexta-feira (17), o Brasil vai parar para descobrir.
Pensando nisso, HZ separou uma lista de lugares para você acompanhar a tão esperada revelação em boa companhia e com muita diversão.
