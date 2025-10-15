Arte e cultura

Grafite transforma escadaria de morro em Vitória em novo ponto turístico

Com apoio de moradores, o artista Nico e o empreendedor social Leandro Mello criaram grafite que celebra a fé e a potência da periferia

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:30

Grafite transforma escadaria de Caratoíra em novo ponto turístico de Vitória Crédito: Leandro Mello

A escadaria Ana Guimarães, em Caratoíra, Vitória, se transformou em um ponto marcante de cor, fé e pertencimento. O grafite, que retrata um menino de mãos juntas em gesto de oração, foi idealizado pelo projeto Vizinho da Arte, liderado por Leandro Mello, e assinado pelo artista Nico, com o apoio dos moradores da comunidade.

“Conversando com o Nico, que fez os grafites, falei que a gente precisava fazer algo naquela escada para chamar atenção e trazer representatividade para a comunidade”, conta Leandro.

“A partir do momento em que o Nico topou e a gente começou a sonhar juntos, chamei alguns amigos da comunidade, o Ricardo, o Tiago e o Kleber, e todo mundo se envolveu na pintura. Foi uma construção coletiva.”

Um choque de realidade e emoção

Durante o processo, a escadaria virou ponto de encontro. “O mais marcante foi que, como só dava pra perceber o desenho de longe, o pessoal descia a escada sem entender nada. Quando viravam e viam o resultado completo, se emocionavam. Foi muito bom sentir o calor dessa galera”, relembra Leandro.

Mural antes e depois Crédito: Leandro Mello

O mural viralizou rapidamente nas redes sociais. “Recebi muitas mensagens. Todo mundo compartilhando, feliz, dizendo que agora a periferia tem um símbolo. A representatividade tá aí e isso não tem preço.”

Da vivência à valorização do território

A iniciativa também dialoga com o turismo de base comunitária. Leandro explica que voltou recentemente de uma imersão no Rio de Janeiro, onde conheceram experiências de turismo em comunidades.

“A gente percebeu que Caratoíra não tinha um ponto de referência visual. Daí nasceu essa ideia e conseguimos realizar. Agora, sim, temos um espaço que pode se tornar um ponto turístico da periferia.”

Com mais de 20 anos de atuação, o projeto Vizinho da Arte desenvolve ações de cultura, esporte e cidadania na comunidade. “Já temos alunos bolsistas em colégios particulares e seguimos mostrando a potência que a periferia é. Esse trabalho na escadaria é mais um passo dessa caminhada.”

Uma homenagem que canta a história

A arte também traz um toque de memória afetiva. O projeto incorporou um verso do samba-enredo criado pelo compositor Zula, em 2006, quando a escola Novo Império levou à avenida o tema “Meio século de história, a Novo Império canta história”. “Foi uma forma de celebrar nossas raízes e reforçar nossa identidade cultural”, explica Leandro.

Colorida, simbólica e inspiradora, a nova escadaria de Caratoíra é mais do que um mural: é um retrato da fé e da força coletiva de uma comunidade que transforma arte em resistência.

