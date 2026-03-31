Festival literário infantil estreia em Vitória com lançamentos e workshops

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:50
A capital capixaba será palco de um evento inédito voltado ao universo infantil. Nos dias 23 e 24 de abril, Vitória recebe a primeira edição do Festival de Literatura Ilustrada das Infâncias (FLII), com uma programação gratuita que valoriza a produção cultural das crianças e incentiva o contato com a literatura desde cedo.
O evento acontece das 10h às 18h, no Hub ES+, localizado em frente à Praça Costa Pereira, no Centro da cidade. A proposta é criar um espaço de troca entre o público e autores locais e nacionais, além de dar visibilidade a obras independentes voltadas ao público infantil.
Um dos destaques do festival é a Feira Literária, que reúne oito livros selecionados — sendo quatro de autores do Espírito Santo e quatro de outros estados. Durante o evento, o público poderá conhecer os autores, participar de conversas sobre os processos criativos e mergulhar no universo da literatura ilustrada.
Além disso, o FLII promove o lançamento dos livros “Emocionário: o livro ilustrado das emoções – Vol. 1 e 2”, produzidos a partir de um laboratório criativo realizado com crianças em 2025. As obras serão distribuídas gratuitamente durante o festival, reforçando o compromisso do projeto com o acesso à leitura. Para Lindomberto Ferreira, coidealizador do projeto, o evento foi pensado para promover essa troca entre o público e os autores.
A programação inclui ainda workshops e painéis com autores convidados, proporcionando momentos de aprendizado e troca de experiências. As atividades são divididas entre os dois dias de evento, com oficinas conduzidas por artistas convidados e encontros que celebram a diversidade da produção literária infantil.
Quinta-feira (23/04)
10h às 16h: Feira literária
10h às 11h30 – Lançamento “Emocionário – Vol. 1”
14h às 16h – Workshop com Elena Landinez
16h30 às 18h – Painel com autores e lançamentos
Sexta-feira (24/04)
10h às 16h30 – Feira literária
10h às 11h30 – Lançamento “Emocionário – Vol. 2”
14h às 16h – Workshop com Bianca Rodrigues
16h30 às 18h – Painel com autores e lançamentos
18h – Encerramento
