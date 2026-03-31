Editorias do Site
Redes Sociais

Festival literário infantil estreia em Vitória com lançamentos e workshops

FLII ocupa o Hub ES+ com feira literária, lançamentos gratuitos, oficinas e encontros com autores nos dias 23 e 24 de abril

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:50

Bianca Rodrigues e Elena Landinez darão workshop Crédito: Acervo pessoal / Bianca Rodrigues e Elena Landinez

A capital capixaba será palco de um evento inédito voltado ao universo infantil. Nos dias 23 e 24 de abril, Vitória recebe a primeira edição do Festival de Literatura Ilustrada das Infâncias (FLII), com uma programação gratuita que valoriza a produção cultural das crianças e incentiva o contato com a literatura desde cedo.

O evento acontece das 10h às 18h, no Hub ES+, localizado em frente à Praça Costa Pereira, no Centro da cidade. A proposta é criar um espaço de troca entre o público e autores locais e nacionais, além de dar visibilidade a obras independentes voltadas ao público infantil.

Um dos destaques do festival é a Feira Literária, que reúne oito livros selecionados — sendo quatro de autores do Espírito Santo e quatro de outros estados. Durante o evento, o público poderá conhecer os autores, participar de conversas sobre os processos criativos e mergulhar no universo da literatura ilustrada.

Além disso, o FLII promove o lançamento dos livros “Emocionário: o livro ilustrado das emoções – Vol. 1 e 2”, produzidos a partir de um laboratório criativo realizado com crianças em 2025. As obras serão distribuídas gratuitamente durante o festival, reforçando o compromisso do projeto com o acesso à leitura. Para Lindomberto Ferreira, coidealizador do projeto, o evento foi pensado para promover essa troca entre o público e os autores.

Quando pensamos o FLII já tínhamos a ideia de trabalhar com a difusão de obras literárias independentes que foram concebidas por e para crianças, contribuindo com a circulação desses livros e o intercâmbio literário

A programação inclui ainda workshops e painéis com autores convidados, proporcionando momentos de aprendizado e troca de experiências. As atividades são divididas entre os dois dias de evento, com oficinas conduzidas por artistas convidados e encontros que celebram a diversidade da produção literária infantil.

Programação

Quinta-feira (23/04)
10h às 16h: Feira literária
10h às 11h30 – Lançamento “Emocionário – Vol. 1”
14h às 16h – Workshop com Elena Landinez
16h30 às 18h – Painel com autores e lançamentos

Sexta-feira (24/04)
10h às 16h30 – Feira literária
10h às 11h30 – Lançamento “Emocionário – Vol. 2”
14h às 16h – Workshop com Bianca Rodrigues
16h30 às 18h – Painel com autores e lançamentos
18h – Encerramento

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - O que chega à Netflix em abril de 2026? 5 séries imperdíveis para maratonar

O que chega à Netflix em abril de 2026? 5 séries imperdíveis para maratonar

Imagem - Aventura com a Dora: shopping de Vila Velha estreia circuito interativo para crianças

Aventura com a Dora: shopping de Vila Velha estreia circuito interativo para crianças

Imagem - Rembrandt em Vitória: 10 curiosidades sobre o artista que  “inventou a selfie”

Rembrandt em Vitória: 10 curiosidades sobre o artista que  “inventou a selfie”

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Momento entre Ana Paula e Jordana comove o BBB 26 e as redes: 'Vi a dor no olhar dela'

Momento entre Ana Paula e Jordana comove o BBB 26 e as redes: 'Vi a dor no olhar dela'
Imagem - BBB 26: Irmã de Ana Paula reage a fala de Solange Couto com foto

BBB 26: Irmã de Ana Paula reage a fala de Solange Couto com foto
Imagem - 'Grey's Anatomy' é renovada para a 23ª temporada

'Grey's Anatomy' é renovada para a 23ª temporada