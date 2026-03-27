Cultura

O que chega à Netflix em abril de 2026? 5 séries imperdíveis para maratonar

Confira as produções que devem movimentar o catálogo do streaming ao longo do mês

Publicado em 27 de março de 2026 às 17:55

As novidades chegam para envolver, surpreender e não deixar ninguém desgrudar da tela Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Quem gosta de ficar por dentro dos lançamentos das séries já pode se preparar, porque abril chega com novidades de peso à Netflix. A plataforma aposta em uma mistura equilibrada de continuações aguardadas, produções inéditas e até uma história inspirada em um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Tem drama intenso, suspense, narrativas baseadas em fatos e universos já conhecidos ganhando novos capítulos — tudo para manter o público vidrado do começo ao fim.

Abaixo, confira 5 séries imperdíveis que estreiam em abril de 2026 na Netflix!

1. Cães de Caça: 2ª Temporada – 03/04

Na segunda temporada de “Cães de Caça”, os protagonistas enfrentam ameaças ainda maiores enquanto lidam com as consequências de escolhas passadas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A série sul-coreana “Cães de Caça” conquistou o público ao acompanhar dois jovens boxeadores que mergulham no perigoso mundo das agiotagens para pagar dívidas e proteger quem amam. Com uma narrativa intensa e cenas de ação marcantes, a produção se destacou também pelo elenco, liderado por Woo Do-hwan e Lee Sang-yi, além da presença de Rain, um dos maiores ícones do K-pop.

Na segunda temporada da série , a história aprofunda as consequências dos confrontos anteriores, mostrando como os protagonistas lidam com novos inimigos ainda mais poderosos. A trama se expande para além das dívidas, explorando redes criminosas maiores e dilemas morais mais complexos. Ao mesmo tempo, a amizade entre os personagens principais é colocada à prova diante de decisões difíceis.

Com mais ação, reviravoltas e desenvolvimento emocional, os novos episódios prometem elevar o nível da série, mantendo o ritmo acelerado que conquistou os fãs.

2. Treta – 2ª Temporada – 16/04

Na segunda temporada de “Treta”, um novo conflito ganha forma após um casal testemunhar um episódio que desencadeia jogos de poder e manipulação Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

“Treta” se destacou como uma comédia dramática ácida sobre ressentimento, frustração e as tensões do cotidiano moderno. A primeira temporada acompanha o conflito crescente entre dois desconhecidos após um incidente no trânsito, que rapidamente escala para uma obsessão destrutiva.

Na segunda temporada, a série adota uma abordagem antológica, apresentando uma nova história com personagens diferentes, mas mantendo o mesmo tom provocador e psicológico. A trama acompanha um jovem casal que trabalha em um clube de campo e acaba testemunhando — e registrando — uma discussão intensa entre o chefe e sua esposa. A partir desse evento, os personagens se veem envolvidos em uma rede de segredos, manipulações e interesses que expõe as dinâmicas de poder em um ambiente marcado por privilégios e desigualdades.

Com um elenco que inclui Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton e Cailee Spaeny, a temporada aprofunda temas como coerção, status e os limites morais nas relações humanas.

3. Ronaldinho Gaúcho – 16/04

Na série “Ronaldinho Gaúcho”, a trajetória do craque é revisitada a partir de bastidores, conquistas e momentos decisivos de sua vida Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A série documental da Netflix sobre Ronaldinho Gaúcho revisita a trajetória de um dos jogadores mais talentosos e carismáticos da história do futebol . Desde a infância humilde no Brasil até o estrelato mundial, a produção apresenta momentos marcantes da carreira do atleta.

A narrativa percorre sua ascensão meteórica, com destaque para passagens por grandes clubes e pela seleção brasileira, incluindo conquistas importantes e jogadas que marcaram época. Além dos feitos dentro de campo, a série também explora o lado pessoal, mostrando bastidores, desafios e controvérsias que fizeram parte de sua vida.

Com depoimentos exclusivos, imagens de arquivo e análises, a produção busca construir um retrato completo do jogador — não apenas como ídolo, mas como figura complexa e influente dentro e fora do esporte.

4. Stranger Things: Histórias de 85 – 23/04

Em “Stranger Things: Histórias de 85”, os personagens retornam a Hawkins para enfrentar um novo mistério paranormal durante o inverno de 1985 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Expandindo o universo de “ Stranger Things “, “Histórias de 85” chega como uma série de animação ambientada entre a segunda e a terceira temporada da produção original.

A trama retorna à cidade de Hawkins durante o rigoroso inverno de 1985, reunindo os personagens já conhecidos em uma nova ameaça: um mistério paranormal ligado ao surgimento de um monstro inédito. Enquanto tentam entender o que está acontecendo, eles precisam enfrentar perigos que colocam novamente o lugar em risco.

Com novos personagens, como Nikki, a animação amplia a mitologia da franquia ao explorar acontecimentos paralelos e aprofundar o impacto das forças do Mundo Invertido.

5. Homem em Chamas – 30/04

Na série “Homem em Chamas”, um ex-mercenário embarca em uma jornada de vingança enquanto tenta proteger quem ainda lhe resta Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

“Homem em Chamas” chega como uma adaptação seriada que revisita a história de vingança e redenção já conhecida do cinema . A trama acompanha a jornada de John Creasy, um ex-mercenário das Forças Especiais marcado por traumas e conhecido por sua habilidade em situações extremas.

Após a morte de um amigo próximo, ele passa a lidar com o transtorno pós-traumático enquanto decide buscar vingança contra os responsáveis pelo crime. Ao mesmo tempo, assume a responsabilidade de proteger a filha do colega, que também se torna alvo de ameaças.

Ao ser arrastado novamente para um cenário de violência, Creasy precisa enfrentar inimigos perigosos e seus próprios demônios, em uma trajetória que mistura ação intensa, drama psicológico e redenção.