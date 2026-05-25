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Acidificação capilar: o segredo por trás do brilho das celebridades após a descoloração

Tratamento ganha espaço na terapia capilar de quem mantém cabelos com luzes e colorações frequentes
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Maio de 2026 às 16:52

Tratamentos voltados ao reequilíbrio dos fios ganham espaço após químicas (Imagem: Kourdakova Alena | Shutterstock)
Tratamentos voltados ao reequilíbrio dos fios ganham espaço após químicas Crédito: Imagem: Kourdakova Alena | Shutterstock
Cabelos com luzes, mechas iluminadas e mudanças frequentes de cor seguem entre as principais tendências de beleza, impulsionadas tanto pelos salões quanto pela influência das celebridades. Técnicas como balayage, morena iluminada e platinado conquistaram espaço por oferecer luminosidade e personalização do visual, mas também exigem atenção redobrada aos cuidados pós-química.
Para alcançar tons mais claros, o processo de descoloração abre as cutículas do fio para remover o pigmento natural. Esse procedimento altera temporariamente o pH dos fios, deixando a fibra mais porosa e vulnerável à quebra, ao ressecamento e à perda de brilho.
Celebridades conhecidas por manter cabelos claros ou passar por transformações frequentes ajudam a reforçar essas tendências e inspiram cuidados específicos. Entre elas, destacam-se Sabrina Carpenter e Kylie Jenner, que frequentemente exibem fios loiros ou iluminados em aparições públicas, campanhas e nas redes sociais. Esses visuais chamam atenção não apenas pela estética, mas também pela necessidade de manutenção, evidenciando a importância de cuidados estruturais para preservar a saúde e o brilho dos fios.

Acidificação capilar para cabelos quimicamente tratados

É nesse contexto que entra a acidificação capilar, etapa cada vez mais presente nos protocolos de tratamento de quem mantém cabelos quimicamente tratados. Segundo a especialista capilar Dione Wennie, gestora de educação profissional da Embelleze, “esse processo é necessário para reequilibrar o pH e reorganizar a superfície da fibra, reduzindo a porosidade desde a primeira aplicação, melhorando o brilho, a maciez e preparando o fio para absorver melhor hidratações e reconstruções”.
A especialista explica ainda que os produtos acidificantes podem ser incluídos tanto nos protocolos profissionais quanto na rotina de cuidados em casa, especialmente no período pós-salão. “Entre as opções, costumo indicar o Novex Acid Control Acidificante Anti-Danos por auxiliar no reequilíbrio do pH, selar as cutículas, apoiar a recuperação de cabelos sensibilizados de forma geral e manter a saúde dos cabelos”, explica.
Além disso, a adoção da acidificação capilar na rotina pós-coloração e descoloração ajuda a tornar os fios mais resiste n tes às agressões diárias, como o calor de secadores e chapinhas, poluição e exposição solar. Por isso, não se trata apenas de um cuidado estético, mas de uma etapa estratégica para a longevidade da saúde capilar.
Os acidificantes devem ser aplicados após a lavagem e o condicionamento ou tratamentos dos fios (Imagem: Mr Boiko Oleg | Shutterstock)
Os acidificantes devem ser aplicados após a lavagem e o condicionamento ou tratamentos dos fios Crédito: Imagem: Mr Boiko Oleg | Shutterstock

Como incluir a acidificação na rotina de tratamento dos fios

Para incorporar a acidificação na rotina de cuidados em casa, Dione Wennie explica que os acidificantes devem ser aplicados após a lavagem e o condicionamento ou tratamentos dos fios, sobre o cabelo ainda úmido, massageando suavemente para garantir a penetração na fibra. 
A frequência deve ser de acordo com a indicada pelo fabricante, geralmente uma a duas vezes por semana, especialmente após descolorações ou processos químicos intensos. Além disso, combinar a acidificação com hidratações e reconstruções periódicas potencializa os resultados, mantendo os fios macios, brilhantes e mais resistentes ao desgaste diário.
Por Caroline Amorim

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