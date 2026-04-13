Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”

Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho” Crédito: Melina Furlan

Mais do que uma simples regravação, a cantora capixaba TAMY decidiu mergulhar na origem e na memória de Roberto Carlos para dar vida a um novo projeto. Na última sexta (10), a artista lançou o single “Com Muito Amor e Carinho”, releitura contemporânea do clássico eternizado pelo Rei e primeira amostra do EP “TAMY canta Roberto”.

A faixa ganha nova identidade com arranjos assinados por Giuliano Eriston, que também divide a produção musical com a cantora. A proposta do projeto vai além da homenagem: nasce de uma conexão afetiva, estética e simbólica, que aproxima dois artistas capixabas por meio da música e do pertencimento.

O lançamento antecede ainda um show especial, marcado para o dia 18, às 20h, no Dolores Club, na véspera do aniversário de 85 anos de Roberto Carlos. No repertório, apenas canções do artista, revisitando diferentes fases de sua carreira.

A escolha de “Com Muito Amor e Carinho”, originalmente gravada por Roberto Carlos em 1968 no álbum “San Remo”, reflete tanto a força atemporal da canção quanto a possibilidade de reinvenção. Composta por Chile Deberto e Eduardo Araújo, a música ganha agora novos contornos na voz de TAMY.

Eu senti um chamado pra cantar Roberto Carlos quando comecei a perceber que gerações mais novas com quem eu convivo muito, simplesmente não curtem Roberto. Não reconhecem a sua obra. Isso me impactou, porque ele é um artista fascinante

Na nova versão, a artista apostou em uma mistura ousada de referências. A partir de uma sugestão inicial de levar a música para uma sonoridade próxima ao pagodão baiano, o arranjo evoluiu para algo mais complexo e inventivo. “Começaram a surgir contrapontos melódicos, coros, solos, uma riqueza de ideias. Foi aí que eu apelidei a nossa versão de ‘pagodão barroco’”, conta.

Ensaio na origem

Para reforçar o conceito do projeto, TAMY escolheu um cenário carregado de significado: a casa onde Roberto Carlos nasceu, em Cachoeiro de Itapemirim. O local, hoje transformado em museu, foi palco das fotos de divulgação do EP.