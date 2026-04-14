Pratos inspirados em canções de Roberto Carlos participam de festival em Cachoeiro

Pratos que fazem parte do Giro Gastronômico do Rei, em homenagem a Roberto Carlos Crédito: Carlos Barros

"Amada Amante", "Além do Horizonte", "Como é Grande o Meu Amor Por Você"... certamente já ouviu estas canções por aí, mas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul Capixaba, elas se tornaram nomes de pratos deliciosos. Em comemoração aos 85 anos do cantor Roberto Carlos, um concurso está sendo realizado para avaliar a receita mais saborosa, homenageando o Rei, que fará um show na cidade onde nasceu, no próximo final de semana.

Ao todo, 27 restaurantes participam do "Giro Gastronômico do Rei", sendo que todos os pratos possuem nomes de músicas famosas do cantor cachoeirense. A votação é popular e será encerrada nesta quarta-feira (15). O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, foi a dois restaurantes para conhecer algumas das delícias concorrentes.

O "Falando Sério" é um bolinho recheado com camarão, com massa feita à base de banana-da-terra Crédito: Carlos Barros

Em um dos restaurantes participantes, há o prato "Falando Sério": um bolinho feito à base de banana-da-terra, recheado com camarão e coentro. O empresário Rogélio de Souza contou que a receita é simples, mas possui um sabor marcante.

"Esse bolinho é maravilhoso. A massa é feita com banana-da-terra, que é um fruto nosso, que harmoniza muito bem com o peixe. Nós pensamos em um recheio muito delicioso de camarão e, para harmonizar ainda mais, há o coentro, que faz parte da culinária capixaba", contou Rogélio.

O "Eu sei que vou te amar" é composto por purê de abóbora tostada, queijo canastra, vinho tinto e flat iron Crédito: Carlos Barros

Já em outro estabelecimento, o chef de cozinha Paulo Buzon criou uma receita nova para intitular com o nome de outra canção de Roberto Carlos: 'Eu sei que vou te amar'. "Tentei criar um prato que é como as músicas de Roberto Carlos, atemporais. E ele faz do simples uma coisa sofisticada. Esse prato tem presença, harmonia, amor e alma, como as músicas do rei", disse Paulo.

O prato possui purê de abóbora tostada, queijo canastra, vinho tinto e flat iron — conhecido como o segundo corte bovino mais macio. Além disso, na hora de servir à mesa, a receita é defumada. "Esse é o diferencial do prato, que dá todo o charme e finaliza o sabor", complementou.

Prato "O portão", um das 27 receitas que estão participando do Giro Gastronômico do Rei Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Confira os 27 pratos participantes

Bolinho Amigo

O Portão



Lady Australiana



Amada Amante



Açaí Grande Amor



Mini Emoções



Detalhes



Sabor Amor Perfeito



Meu Pequeno Cachoeiro



Cama e Mesa



São tantas emoções 2.0



Sub-Terríve



É preciso saber viver



Esse Filé Sou Eu



Eu Te Amo, Te Amo Pizza Frita!



Mulher 4.0



Assunto Predileto



Amor da Minha Vida



Proposta



Além do Horizonte



Falando Sério



Como é grande o meu amor por você



Amor Sem Limite



Calhambeque Salmão



O Velho homem do mar



Negro Gato



Eu sei que vou te amar



Prato "Sabor Amor Perfeito" Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Como votar

Para escolher o melhor prato, basta acessar o aplicativo Chef Mio — disponível em Android iOS — ou nos próprios restaurantes participantes, acessando um QR Code disponível nas mesas. A votação termina nesta quarta-feira (15) e o resultado sai no próximo sábado (18).