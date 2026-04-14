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Inspiração

Pratos inspirados em canções de Roberto Carlos participam de festival em Cachoeiro

Ao todo são 27 receitas participantes do circuito "Giro Gastronômico do Rei", que faz parte das comemorações dos 85 anos do cantor nascido na cidade do Sul capixaba

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 17:17

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

14 abr 2026 às 17:17
Pratos que fazem parte do Giro Gastronômico do Rei, em homenagem a Roberto Carlos
Pratos que fazem parte do Giro Gastronômico do Rei, em homenagem a Roberto Carlos Crédito: Carlos Barros
"Amada Amante", "Além do Horizonte", "Como é Grande o Meu Amor Por Você"... certamente já ouviu estas canções por aí, mas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul Capixaba, elas se tornaram nomes de pratos deliciosos. Em comemoração aos 85 anos do cantor Roberto Carlos, um concurso está sendo realizado para avaliar a receita mais saborosa, homenageando o Rei, que fará um show na cidade onde nasceu, no próximo final de semana.
Ao todo, 27 restaurantes participam do "Giro Gastronômico do Rei", sendo que todos os pratos possuem nomes de músicas famosas do cantor cachoeirense. A votação é popular e será encerrada nesta quarta-feira (15). O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, foi a dois restaurantes para conhecer algumas das delícias concorrentes.
Bolinho recheado com camarão, com massa feita à base de banana-da-terra
O "Falando Sério" é um bolinho recheado com camarão, com massa feita à base de banana-da-terra Crédito: Carlos Barros
Em um dos restaurantes participantes, há o prato "Falando Sério": um bolinho feito à base de banana-da-terra, recheado com camarão e coentro. O empresário Rogélio de Souza contou que a receita é simples, mas possui um sabor marcante.

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"Esse bolinho é maravilhoso. A massa é feita com banana-da-terra, que é um fruto nosso, que harmoniza muito bem com o peixe. Nós pensamos em um recheio muito delicioso de camarão e, para harmonizar ainda mais, há o coentro, que faz parte da culinária capixaba", contou Rogélio.
Prato
O "Eu sei que vou te amar" é composto por purê de abóbora tostada, queijo canastra, vinho tinto e flat iron Crédito: Carlos Barros
Já em outro estabelecimento, o chef de cozinha Paulo Buzon criou uma receita nova para intitular com o nome de outra canção de Roberto Carlos: 'Eu sei que vou te amar'. "Tentei criar um prato que é como as músicas de Roberto Carlos, atemporais. E ele faz do simples uma coisa sofisticada. Esse prato tem presença, harmonia, amor e alma, como as músicas do rei", disse Paulo.
O prato possui purê de abóbora tostada, queijo canastra, vinho tinto e flat iron — conhecido como o segundo corte bovino mais macio. Além disso, na hora de servir à mesa, a receita é defumada. "Esse é o diferencial do prato, que dá todo o charme e finaliza o sabor", complementou.
Prato
Prato "O portão", um das 27 receitas que estão participando do Giro Gastronômico do Rei Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Confira os 27 pratos participantes

  • Bolinho Amigo
  • O Portão
  • Lady Australiana
  • Amada Amante
  • Açaí Grande Amor
  • Mini Emoções
  • Detalhes
  • Sabor Amor Perfeito
  • Meu Pequeno Cachoeiro
  • Cama e Mesa
  • São tantas emoções 2.0
  • Sub-Terríve
  • É preciso saber viver
  • Esse Filé Sou Eu
  • Eu Te Amo, Te Amo Pizza Frita!
  • Mulher 4.0
  • Assunto Predileto
  • Amor da Minha Vida
  • Proposta
  • Além do Horizonte
  • Falando Sério
  • Como é grande o meu amor por você
  • Amor Sem Limite
  • Calhambeque Salmão
  • O Velho homem do mar
  • Negro Gato
  • Eu sei que vou te amar
Prato
Prato "Sabor Amor Perfeito" Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Como votar

Para escolher o melhor prato, basta acessar o aplicativo Chef Mio — disponível em Android e iOS — ou nos próprios restaurantes participantes, acessando um QR Code disponível nas mesas. A votação termina nesta quarta-feira (15) e o resultado sai no próximo sábado (18).
Música
"Esse Filé Sou Eu", faz alusão à cancão "Esse cara sou eu", uma das mais famosas do Rei Roberto Carlos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

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