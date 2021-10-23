Deu vontade?

Aprenda a fazer uma deliciosa torta de banana caramelada

Sem ideia para a sobremesa do fim de semana? Então, fique de olho nessa receita que tem tudo para conquistar as formiguinhas de plantão

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Torta de banana
Torta de banana caramelada : fácil de fazer e de agradar Crédito: Renata/Divulgação
Quer uma dica de sobremesa fácil de fazer e de agradar? Então, não deixe de conferir as instruções de preparo na receita abaixo, que é uma torta de banana super cremosa, ideal para servir geladinha. O arremate dessa sobremesa é um doce caramelizado da fruta e dá água na boca.    

TORTA DE BANANA

INGREDIENTES:
  • 1 pacote de biscoito laminado maizena 
  • 100g de manteiga gelada e cortada em cubos 
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 caixinha de creme de leite 
  • 1 xícara (chá) de leite 
  • 1 envelope de gelatina incolor hidratada e aquecida 
  • 1 xícara (chá) de açúcar 
  • 4 bananas cortadas em rodelas 
  • Suco de meia laranja
MODO DE PREPARO: 
  1. Triture os biscoitos e misture com a manteiga. 
  2. Com a massa obtida, forre uma forma de fundo falso e leve para assar por 10 minutos. Reserve.
  3. Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o leite e a gelatina.
  4. Coloque na forma sobre a massa e leve para gelar por pelo menos duas horas.
  5. Para o doce, coloque em uma frigideira o açúcar e deixe-o derreter até virar um caramelo.
  6. Coloque as bananas e, em seguida, esprema a laranja. Deixe derreter e, em seguida, deixe esfriar. 
  7. Desenforme a torta e cubra com o doce de banana caramelada.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

