Aprenda a fazer uma deliciosa torta de banana caramelada

Quer uma dica de sobremesa fácil de fazer e de agradar? Então, não deixe de conferir as instruções de preparo na receita abaixo, que é uma torta de banana super cremosa, ideal para servir geladinha. O arremate dessa sobremesa é um doce caramelizado da fruta e dá água na boca.
TORTA DE BANANA
INGREDIENTES:
- 1 pacote de biscoito laminado maizena
- 100g de manteiga gelada e cortada em cubos
- 1 lata de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 xícara (chá) de leite
- 1 envelope de gelatina incolor hidratada e aquecida
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 4 bananas cortadas em rodelas
- Suco de meia laranja
MODO DE PREPARO:
- Triture os biscoitos e misture com a manteiga.
- Com a massa obtida, forre uma forma de fundo falso e leve para assar por 10 minutos. Reserve.
- Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o leite e a gelatina.
- Coloque na forma sobre a massa e leve para gelar por pelo menos duas horas.
- Para o doce, coloque em uma frigideira o açúcar e deixe-o derreter até virar um caramelo.
- Coloque as bananas e, em seguida, esprema a laranja. Deixe derreter e, em seguida, deixe esfriar.
- Desenforme a torta e cubra com o doce de banana caramelada.
Fonte: Renata.