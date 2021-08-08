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Torta gelada de uva verde: sobremesa para sair da mesmice

Aproveite o almoço do Dia dos Pais neste domingo (8) para surpreender à mesa com uma receita deliciosa e simples de preparar

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

08 ago 2021 às 02:00
Torta de uva verde
Torta de uva verde: sugestão de doce para servir no Dia dos Pais Crédito: Mimo/Divulgação
Está em busca de uma sobremesa diferente para finalizar o seu almoço do Dia dos Pais? Então aqui vai uma dica das boas: torta de uva verde, para servir gelada e ganhar muitos elogios. Além de surpreendente, é um doce simples de preparar. Quer ver só? 

TORTA DE UVA VERDE

  • INGREDIENTES: 
  • Para a massa:
  • 1 pacote de biscoito tipo maisena triturado
  • ½ xícara (chá) de manteiga
  • Para o recheio:
  • ½ litro de leite
  • 1 ½ xícara (chá) de leite condensado
  • 1 xícara (chá) de creme de leite
  • 2 gemas peneiradas
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho
  • 1 colher (sopa) de essência de baunilha
  • Para a geleia:
  • 1 xícara (chá) de água
  • 1 xícara (chá) de uvas verdes doces e sem sementes
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • Outros:
  • 2 xícaras (chá) de uvas verdes doces e sem sementes cortadas ao meio 
MODO DE PREPARO: 
  1. Massa:  em uma tigela, misture bem o biscoito triturado com a manteiga. Com a mistura, forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível e deixe na geladeira.
  2. Recheio: em uma panela, mistura bem o leite, o leite condensado, o creme de leite, as gemas peneiradas, o amido de milho e a essência. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até que engrosse. Espere esfriar e bata na batedeira por aproximadamente três minutos. Deixe no refrigerador por 30 minutos antes de rechear a torta.
  3. Geleia: bata no liquidificador a água e a uva. Coe e coloque em uma panela. Acrescente o açúcar e leve ao fogo, mexendo sempre, até que obtenha uma geleia. Deixe esfriar.
  4. Montagem: recheie a torta, cubra com as uvas cortadas ao meio e, por fim, coloque a geleia. Deixe no refrigerador por uma hora antes de servir.
Fonte: Mimo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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