Torta gelada de uva verde: sobremesa para sair da mesmice

Massa: em uma tigela, misture bem o biscoito triturado com a manteiga. Com a mistura, forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível e deixe na geladeira.

Recheio: em uma panela, mistura bem o leite, o leite condensado, o creme de leite, as gemas peneiradas, o amido de milho e a essência. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até que engrosse. Espere esfriar e bata na batedeira por aproximadamente três minutos. Deixe no refrigerador por 30 minutos antes de rechear a torta.

Geleia: b ata no liquidificador a água e a uva. Coe e coloque em uma panela. Acrescente o açúcar e leve ao fogo, mexendo sempre, até que obtenha uma geleia. Deixe esfriar.