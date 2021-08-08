Torta gelada de uva verde: sobremesa para sair da mesmice

Está em busca de uma sobremesa diferente para finalizar o seu almoço do Dia dos Pais? Então aqui vai uma dica das boas: torta de uva verde, para servir gelada e ganhar muitos elogios. Além de surpreendente, é um doce simples de preparar. Quer ver só?
TORTA DE UVA VERDE
- INGREDIENTES:
- Para a massa:
- 1 pacote de biscoito tipo maisena triturado
- ½ xícara (chá) de manteiga
- Para o recheio:
- ½ litro de leite
- 1 ½ xícara (chá) de leite condensado
- 1 xícara (chá) de creme de leite
- 2 gemas peneiradas
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- 1 colher (sopa) de essência de baunilha
- Para a geleia:
- 1 xícara (chá) de água
- 1 xícara (chá) de uvas verdes doces e sem sementes
- 1 xícara (chá) de açúcar
- Outros:
- 2 xícaras (chá) de uvas verdes doces e sem sementes cortadas ao meio
MODO DE PREPARO:
- Massa: em uma tigela, misture bem o biscoito triturado com a manteiga. Com a mistura, forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível e deixe na geladeira.
- Recheio: em uma panela, mistura bem o leite, o leite condensado, o creme de leite, as gemas peneiradas, o amido de milho e a essência. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até que engrosse. Espere esfriar e bata na batedeira por aproximadamente três minutos. Deixe no refrigerador por 30 minutos antes de rechear a torta.
- Geleia: bata no liquidificador a água e a uva. Coe e coloque em uma panela. Acrescente o açúcar e leve ao fogo, mexendo sempre, até que obtenha uma geleia. Deixe esfriar.
- Montagem: recheie a torta, cubra com as uvas cortadas ao meio e, por fim, coloque a geleia. Deixe no refrigerador por uma hora antes de servir.
Fonte: Mimo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.