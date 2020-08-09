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Irresistível

Torta palha italiana: sobremesa fácil de fazer no Dia dos Pais

A receita da chef Elizângela Merlo, da doceria Lili Gourmet, rende dez fatias e fica pronta para servir em mais ou menos 1 hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2020 às 06:00

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 06:00

Torta de palha italiana da chef Elizângela Merlo, da doceria Lili Gourmet, na Mata da Praia, em Vitória
Crédito: Elizângela Merlo
  • INGREDIENTES:
  • 200g biscoito maisena
  • 1kg de leite condensado
  • 300g de creme de leite
  • 80g de chocolate em pó 50% cacau ou 250g de chocolate puro em barra
  • 15g de manteiga

MODO DE PREPARO:

Em uma panela de fundo grosso, coloque todos os ingredientes para o preparo do brigadeiro, exceto os biscoitos. Leve ao fogo médio, mexendo sempre até soltar do fundo da panela (aproximadamente 15 minutos). Retire da panela e reserve por 10 minutos. Comece a montar ainda  com o brigadeiro ainda quente.
Em um prato grande, passe uma camada de brigadeiro (3 colheres de sopa bem cheias) formando um círculo com 20cm de diâmetro. Cubra essa área com cinco biscoitos e repita o processo por cinco vezes, finalizando com uma camada de brigadeiro.
Corte os biscoitos restantes ao meio e coloque-os nas laterais da torta. Se preferir, use uma fita ou um fio de barbante para amarrar e firmar. Para decorar use pedaços de biscoito, raspas de chocolate ou chocolate granulado.

Rendimento:

10 fatias, em média

Tempo de preparo:

60 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita da chef Elizângela Merlo, da doceria Lili Gourmet, em Vitória.

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