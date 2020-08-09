Torta palha italiana: sobremesa fácil de fazer no Dia dos Pais

Crédito: Elizângela Merlo

INGREDIENTES:

200g biscoito maisena



1kg de leite condensado



300g de creme de leite



80g de chocolate em pó 50% cacau ou 250g de chocolate puro em barra



15g de manteiga

MODO DE PREPARO:

Em uma panela de fundo grosso, coloque todos os ingredientes para o preparo do brigadeiro, exceto os biscoitos. Leve ao fogo médio, mexendo sempre até soltar do fundo da panela (aproximadamente 15 minutos). Retire da panela e reserve por 10 minutos. Comece a montar ainda com o brigadeiro ainda quente.

Em um prato grande, passe uma camada de brigadeiro (3 colheres de sopa bem cheias) formando um círculo com 20cm de diâmetro. Cubra essa área com cinco biscoitos e repita o processo por cinco vezes, finalizando com uma camada de brigadeiro.

Corte os biscoitos restantes ao meio e coloque-os nas laterais da torta. Se preferir, use uma fita ou um fio de barbante para amarrar e firmar. Para decorar use pedaços de biscoito, raspas de chocolate ou chocolate granulado.