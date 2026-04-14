Trecho da Linha Vermelha segue interditado em Cachoeiro até domingo (19)

Interdição acontece nas proximidades do Museu Ferroviário, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, até o próximo domingo (19)

Um trecho da Linha Vermelha, nas proximidades do Museu Ferroviário, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está interditado até o domingo (19). A medida, segundo a prefeitura, é para garantir a organização e segurança durante as festividades do evento ‘Festival do Rei - Gastronomia & Cultura’.

De quinta (16) até sábado (18), a Estação da Linha Vermelha terá apresentações de jazz e MPB, e restaurantes estarão comercializando pratos em homenagem ao cantor cachoeirense. Para o tráfego, a orientação aos condutores é que, neste período, planejem as rotas com antecedência e utilizem vias alternativas, já que o bloqueio permanecerá ativo até o domingo.