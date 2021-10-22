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Virou moda

Meio café, meio almoço: 6 lugares que servem brunch em Vitória

Refeição inventada pelos britânicos vai à mesa, geralmente, entre o café da manhã e o almoço. Veja lista com seis opções na Capital

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 18:11

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

22 out 2021 às 18:11
12/12/2019 - Vitória-ES - Itens de café da manhã do Empório Joaquim, na Praia do Canto
O brunch é uma refeição farta entre o café da manhã e o almoço Crédito: Olivier Schochlin/Divulgação
Se você frequenta cafeterias, já deve ter percebido que o brunch está presente nos cardápios de muitos desses locais. O termo, em inglês, é uma junção de "breakfast" (café da manhã) e "lunch" (almoço), e dá nome a um estilo de refeição que virou moda por aqui, principalmente nos finais de semana. 
Vitória concentra as principais opções de brunch no Estado, e alguns cafés lançaram a modalidade recentemente. Fizemos uma lista com seis, em que as combinações incluem comida e bebida a um valor fixo para uma ou duas pessoas. Confira!

BUFÊ LIVRE À TARDE

A experiência de curtir um brunch à beira-mar, com os pés na areia, é possível no Mangalô, na Curva da Jurema. Disponível aos domingos, das 8h às 14h, o combinado custa R$ 47, serve até duas pessoas e vem com cesta de pães (fatia de baguete, croissant de fermentação natural, pão de queijo e broa aerosa); ovos mexidos; frutas frescas com molho de iogurte, mel e granola; bolinho do dia; duo de embutidos, queijo robiola, manteiga e geleia. O brunch vegetariano vem com uma porção de abacate temperado no lugar dos embutidos. Rua José Miranda Machado, 345, próximo ao quiosque da Polícia Militar, Enseada do Suá. (27) 99955-1338. FOTO: Mangalô/Divulgação  
Servido aos domingos, das 9h às 15h, o brunch no bistrô do Empório Joaquim conta com quatro opções para provar a dois. Um desses combinados sai por R$ 115 e vem com ovos mexidos, pão de queijo, cookie ou fatia de bolo, bowl com frutas, mamão com chia, suco, granola, toast de avocado temperado e nuts e toast de salmão defumado, abacate e ovo poché (foto). Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto. (27) 99299-3717. FOTO: Olivier Schochlin
Em Jardim Camburi, a Tulha Cafeteria lança um novo cardápio de brunch a cada mês. A opção de outubro contém torrada de sourdough com mix de cogumelos no alho-poró finalizado com molho holandês, acompanhada de linguiça artesanal. O item doce é torta musse de maracujá com crosta de cacau, e para beber, o cliente escolhe entre café coado, cappuccino ou suco. Quanto: R$ 45, individual. O mesmo brunch agora está disponível para delivery (iFood), com drip coffee no lugar das opções de bebida. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 513, loja 5. (27) 99264-1767. FOTO: Tulha/Instagram 
Recém-chegado à Kaffa, em Jardim da Penha, o brunch vem com itens diferentes a cada mês e está disponível aos sábados, das 10h às 15h. Em outubro, a cafeteria serve ovos no purgatório com waffle de pão de queijo, salaminho de chocolate, suco natural e café coado (R$ 48 por pessoa). Os produtos do brunch também são vendidos separadamente. Rua Darcy Grijó, 50, Rua da Lama. FOTO: Kaffa/Divulgação   
O brunch tradicional americano da Coffeetown Praia do Canto vem com panquecas, ovos mexidos, tiras de bacon crocantes, toasts, manteiga e mel e, para beber, inclui suco de laranja e café (prensa francesa) ou chá. Quanto: R$ 45. O menu é fixo e fica em cartaz de terça a domingo, das 9h às 15h. Rua João da Cruz, 42, Praia do Canto. FOTO: Coffeetown/Divulgação  
Tradicional no finalzinho da manhã, o brunch também pode ser oferecido à tarde. Das 15h às 18h, o formato entra em cena no bistrô Paris 6, com um bufê incrementado de pães, tortas, bolos, tapiocas, salgados, sanduíches, waffles e frutas. A seção de bebidas conta com cafés, cappuccino, chocolate quente, chás e sucos. De terça a sexta, o valor do bufê livre por pessoa é R$ 36, e aos sábados e domingos R$ 44,90. Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto. (27) 98114-8846. FOTO: Paris 6/Divulgação 

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