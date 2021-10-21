Novo bar em Jardim Camburi aposta em clássicos da cozinha boêmia

Linguiça artesanal a metro é uma opção no novo bar de Jardim de Camburi Crédito: Khemel Oliveira

Rabada, dobradinha, moela, fígado com jiló, pé de porco no feijão e diversos outros clássicos da cozinha popular dão o tom da boemia no Tertúlia Botequim, novo bar da Capital, inaugurado na última terça-feira (19). Localizado em Jardim Camburi, na Rua Carlos Martins, onde funcionava uma unidade do Rock Burger, o espaço tem ambiente arejado e uma extensa carta de drinques.

Além de opções tradicionais, como caju amigo e negroni, o bar tem criações como o Dona Ivone (rum, limão, chá verde e bitter/R$ 35) e o Alcione (vodca, maracujá, grenadine e tabasco/R$ 29). Das torneiras de chope saem Brahma, Heineken e Goose IPA (a partir de R$ 7), e também há coquetéis sem álcool, como o Flor de Lis (purê de kiwi, xarope de flor de sabugueiro e suco de limão/R$ 18).

Tertúlia Botequim

O cardápio de comidas também é amplo, e traz como destaque dadinhos de polenta frita com carne de panela (R$ 24), tempurá de quiabo (R$ 18), coxinhas de polenta com frango caipira (R$ 24), bolinhos de costela (R$ 28) e tutano assado em baixa temperatura com batata doce, palmito pupunha e vinagrete (R$ 49).

Aos sábados será servida feijoada e aos domingos paella, e uma roda de samba entrará em breve na programação do fim de semana. O Tertúlia funciona de terça a sábado das 17h às 23h e aos domingos das 11h às 17h. Rua Carlos Martins, 495, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99227-4403.

VITÓRIA GANHA NOVA ESCOLA DE GASTRONOMIA

Vitória acaba de ganhar um novo espaço dedicado a cursos de gastronomia, a Grão Escola Gourmet (Av. Anísio Fernandes Coelho, 1850, Jardim da Penha). Idealizada pela chef Lilia Meireles, professora da Faculdade Novo Milênio há mais de 15 anos, a escola traz uma metodologia voltada para a prática dos alunos em contato direto com profissionais especialistas e chefs renomados.

A nova escola terá cursos de culinária com chefs renomados do Estado Crédito: Debora Benaim

Os cursos profissionalizantes são de panificação, cozinha e confeitaria, e um diferencial é o curso de fotografia voltado para apresentação de pratos. Também serão oferecidos cursos rápidos e workshops. No projeto Grão Chef, a próxima aula será com Bia Delmaestro (Caçarola Gourmet) e o tema "Confraternizações: recebendo com carinho e produtos regionais", no dia 26/10. Mais informações: (27) 3533-9625 e 99205-0320.

BANOFFEE E MOSCOW MULE INSPIRAM NOVIDADES DE STEAKHOUSE

O Outback acaba de recriar para seu cardápio de sobremesas a torta banoffee, queridinha do momento. A Choco Cinnamon Banoffee, que estreou no último dia 13/10, leva doce de leite, base crocante de biscoito (a mesma usada nos brownies da casa), brigadeiro com canela, rodelas de banana, chantili e canela. Quanto: R$ 34,90, para duas pessoas, também disponível no delivery.

A nova Choco Cinnamon Banoffee serve duas pessoas Crédito: Outback/Divulgação

A carta de bebidas também traz novidade este mês: o Moscow Mule (R$ 34,90), releitura do drinque clássico composta de vodca, suco de limão e gengibre e espuma de gengibre, servida na icônica caneca congelada (a mesma usada para os chopes do restaurante). Unidades nos shoppings Vitória (3235-7253) e Vila Velha (3533-2126).