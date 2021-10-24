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Dica para o almoço

Quer um bife de panela suculento e fácil de fazer? Veja receita

Considerado um clássico da cozinha no dia a dia dos brasileiros, o prato também pode ser a estrela do almoço de fim de semana

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

24 out 2021 às 02:00
Bife de panela
O bife de panela fica pronto em 35 minutos  Crédito: Divino Fogão
Suculento e saboroso, o bife de panela é uma opção certeira para descomplicar o dia a dia na cozinha. Pronto em pouco mais de 30 minutos, o prato também pode ser a estrela do seu almoço de fim de semana. Quer aprender a fazer? Confira passo a passo o modo de preparo e delicie-se!

BIFE DE PANELA

  • Rendimento: serve de 3 a 4 pessoas
  • Tempo de preparo: 35 minutos
  • Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 1kg de coxão mole ou duro em bife
  • 100g de cebola
  • 30g de alho
  • 200g de batata
  • 10g de colorau
  • 10g de sal
  • 2 folhas de louro
  • 40g de alho-poró
  • 50ml de óleo de soja
  • 2 litros de água fervente
  • 1 litro de molho de tomate
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e refogue o alho, a cebola, o alho-poró e a batata cortados em cubos. 
  2. Junte a carne e refogue mexendo bem. 
  3. Adicione a água fervente, o molho de tomate, o colorau, o sal e o louro. 
  4. Deixe cozinhar por 20 minutos na panela de pressão. 
  5. Coloque em uma travessa, salpique cheiro verde e sirva em seguida.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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