Quer um bife de panela suculento e fácil de fazer? Veja receita

Suculento e saboroso, o bife de panela é uma opção certeira para descomplicar o dia a dia na cozinha. Pronto em pouco mais de 30 minutos, o prato também pode ser a estrela do seu almoço de fim de semana. Quer aprender a fazer? Confira passo a passo o modo de preparo e delicie-se!
BIFE DE PANELA
- Rendimento: serve de 3 a 4 pessoas
- Tempo de preparo: 35 minutos
- Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1kg de coxão mole ou duro em bife
- 100g de cebola
- 30g de alho
- 200g de batata
- 10g de colorau
- 10g de sal
- 2 folhas de louro
- 40g de alho-poró
- 50ml de óleo de soja
- 2 litros de água fervente
- 1 litro de molho de tomate
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e refogue o alho, a cebola, o alho-poró e a batata cortados em cubos.
- Junte a carne e refogue mexendo bem.
- Adicione a água fervente, o molho de tomate, o colorau, o sal e o louro.
- Deixe cozinhar por 20 minutos na panela de pressão.
- Coloque em uma travessa, salpique cheiro verde e sirva em seguida.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.