Peito de boi na panela de pressão e farofa: sugestão para o almoço

Herdeira dos talentos culinários de sua mãe, dona Vitinha, a chef e professora de Gastronomia Giovana Moyzes compartilhou com o Divirta-se mais uma receita do rico acervo da família. Já publicamos aqui o passo a passo da salada de batata da matriarca, cozinheira de mão-cheia, e agora vamos de carne de panela: um saboroso peito bovino acebolado com farofinha. Confira!
CARNE DE PANELA COM FAROFA ACEBOLADA DA DONA VITINHA
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Carne de panela:
- 1kg de peito bovino com gordura cortado em cubos grandes
- 1 cebola cortada em rodelas
- 5 dentes de alho amassados
- 3 colheres (sopa) de vinagre
- 1/2 xícara chá de óleo
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 500ml de água quente
- Farofa acebolada:
- 1 cebola cortada em cubos pequenos
- 250g de farinha de mandioca
- 1 colher (sopa) de manteiga
- Sal a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela de pressão, coloque o óleo, a carne, o alho, o vinagre e sal e pimenta-do-reino. Frite por cinco minutos, mexendo bem.
- Acrescente água quente até cobrir a carne e deixe na pressão por 20 minutos.
- Retire a pressão e deixe a carne cozinhar até que amacie.
- Vá colocando água aos poucos (pinga/seca), e quando estiver macia, coloque em outra panela.
- Adicione um pouco da gordura em que a carne cozinhou e em seguida acrescente a cebola.
- Para preparar a farofa, utilize a mesma panela em que fez a carne. Coloque a manteiga, refogue bem a cebola e vá acrescentando a farinha aos poucos. Ajuste o sal.