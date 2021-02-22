Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cozinha afetiva

Peito de boi na panela de pressão e farofa: sugestão para o almoço

A receita de carne de panela da Dona Vitinha, mãe da chef e professora de Gastronomia Giovana Moyzes, não dá trabalho e fica uma delícia
Evelize Calmon

Publicado em 

22 fev 2021 às 07:45

Carne de panela acebolada com farofa crocante
Carne de panela com farofa ao estilo de dona Vitinha: almoço bem brasileiro Crédito: Giovana Moyzes
Herdeira dos talentos culinários de sua mãe, dona Vitinha, a chef e professora de Gastronomia Giovana Moyzes compartilhou com o Divirta-se mais uma receita do rico acervo da família. Já publicamos aqui o passo a passo da salada de batata da matriarca, cozinheira de mão-cheia, e agora vamos de carne de panela: um saboroso peito bovino acebolado com farofinha. Confira!      

CARNE DE PANELA COM FAROFA ACEBOLADA DA DONA VITINHA

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Carne de panela:
  • 1kg de peito bovino com gordura cortado em cubos grandes
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 5 dentes de alho amassados
  • 3 colheres (sopa) de vinagre
  • 1/2 xícara chá de óleo
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 500ml de água quente
  • Farofa acebolada:
  • 1 cebola cortada em cubos pequenos
  • 250g de farinha de mandioca
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Sal a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela de pressão, coloque o óleo, a carne, o alho, o vinagre e sal e pimenta-do-reino. Frite por cinco minutos, mexendo bem.
  2. Acrescente água quente até cobrir a carne e deixe na pressão por 20 minutos. 
  3. Retire a pressão e deixe a carne cozinhar até que amacie.
  4.  Vá colocando água aos poucos (pinga/seca), e quando estiver macia, coloque em outra panela.
  5. Adicione um pouco da gordura em que a carne cozinhou e em seguida acrescente a cebola.
  6. Para preparar a farofa, utilize a mesma panela em que fez a carne. Coloque a manteiga, refogue bem a cebola e vá acrescentando a farinha aos poucos. Ajuste o sal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados