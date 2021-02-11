Já comeu pizza de carne moída? Confira receita fácil e low carb

De olho na versatilidade da carne moída, que em tempos de alta inflação é uma opção mais em conta no açougue, mostraremos aqui uma receita inusitada, fácil de preparar e bem gostosa.
Diferentemente da torta de carne moída com recheio cremoso, a pizza de carne moída que você confere abaixo não contém massa de farinha de trigo. Assim, pode ser uma opção para adeptos da dieta low carb. Confira!
PIZZA DE CARNE MOÍDA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 25 minutos (+40 minutos de forno)
Execução: fácil
Tempo de preparo: 25 minutos (+40 minutos de forno)
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- "Massa":
- 1 kg de carne bovina moída (patinho)
- 2 sachês de tempero vermelho pronto (à base de alho, cebola, coentro, cominho e páprica)
- Meia colher (chá) de sal com realçador de sabor (glutamato monossódico)
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 1 ovo
- Recheio:
- 1 e meia xícara (chá) de molho de tomate (300g)
- 150g de muçarela fatiada
- 150g de presunto fatiado
- 2 tomates médios cortados em rodelas
- MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela grande, coloque a carne moída, o tempero, o sal, o azeite e o ovo e misture bem.
- Disponha em uma forma de pizza (35 cm de diâmetro), previamente untada, comprimindo bem com o auxílio de uma colher e modelando a borda.
- Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por 25 minutos ou até que a borda doure ligeiramente.
- Retire do forno e espalhe na superfície o molho de tomate, o presunto, a muçarela e as rodelas de tomate.
- Volte com a pizza ao forno para assar por mais 15 minutos ou até dourar a superfície.
- Retire do forno e sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Ajinomoto do Brasil. Veja mais em leia.ag/receitas.