Páscoa, pão e café são temas de novos cursos lançados no ES

A dica é para quem está em busca de novos conhecimentos em gastronomia ou deseja se especializar antes de montar o próprio negócio no ramo: fevereiro trouxe novos cursos na área. Cinco deles estão em nossa lista de opções disponíveis na Grande Vitória e na Região Serrana, com investimento a partir de R$ 192 por pessoa.
Um destaque são os cursos online de confeitaria voltados para Páscoa, que está logo ali. Aproveite que ainda dá tempo de se preparar para faturar uma grana extra com ovos de chocolate e mimos doces para presentear.
OVOS DE PÁSCOA
CURSO ONLINE ESPECIAL DE PÁSCOA
Com as confeiteiras Monique Monteiro (Vitória/ES) e Valéria Ribeiro (São Paulo/SP).
Com as confeiteiras Monique Monteiro (Vitória/ES) e Valéria Ribeiro (São Paulo/SP).
- Conteúdo: temperagem de chocolates (meio amargo, ao leite, banco e rubi); cascas dos ovos de Páscoa; barras de chocolate; recheios (ganaches, brigadeiros e praliné); ovos de colher; ovos no pote; ovos embalados no tecido; dicas de embalagem; e precificação.
- Data: 22/02 (lançamento). As inscrições para a lista de espera podem ser feitas neste link.
- Valor: R$ 397 por pessoa.
- Mais informações: (27) 99755-7721 e @bymoniquemonteiro.
CURSO ONLINE OVOS, PÁSCOA DOS SONHOS
Com a confeiteira Andrea Souto (Vila Velha/ES).
Com a confeiteira Andrea Souto (Vila Velha/ES).
- Conteúdo: técnicas de manipulação do chocolate; temperagem; armazenamento e embalagens; produção de cascas e ovos; ovos de colher; cascas recheadas; cascas texturizadas; recheios; técnicas de decoração e pinturas abstratas; precificação e mais.
- Valor: a partir de R$ 199 por pessoa.
- Inscrições e mais informações: clique neste link.
CAFÉS ESPECIAIS
CURSO DE TORRA DE CAFÉS ESPECIAIS
Com o barista e mestre de torra Jonathan Piazarolo (Vitória/ES).
Com o barista e mestre de torra Jonathan Piazarolo (Vitória/ES).
- Conteúdo: terroir; colheita e pós-colheita; cupping; classificação e metodologia de prova; fundamentos sobre torra; montagem de perfil; preparo técnico de cafés filtrados; e mais.
- Datas: 25 e 26/03, das 9h às 18h, na Trentino Cafés Especiais (Rua Dr. Dido Fontes, 407, sala 2, Jardim da Penha, Vitória).
- Valor: a partir de R$ 1.530 por pessoa.
- Mais informações: (27) 99980-0766 e @trentinocafesespeciais.
CURSO EDUCAÇÃO DE CONSUMO
Com a barista e mestre de torra Nayra Caldas (São Paulo/SP).
Com a barista e mestre de torra Nayra Caldas (São Paulo/SP).
- Conteúdo: o curso é voltado para iniciantes no universo dos cafés especiais, que encontra-se em expansão, e foi desenvolvido com a ideia de mostrar que não é preciso ser um especialista para fazer parte dele.
- Datas: 6/03 (turma 1), das 8h às 12h30, e 7/03 (turma 2), das 12h às 16h30, no Ubud Cafe (Rua Joaquim Lírio, 189, Praia do Canto, Vitória).
- Valor: a partir de R$ 192 por pessoa.
- Inscrições e mais informações: @ubud_cafe.
FORMAÇÃO DE BARISTA: PREPARO E SERVIÇO DE CAFÉ
- Conteúdo: história do café no Brasil; noções de classificação e degustação; técnicas básicas de barista (carga horária: 20 horas).
- Datas: de 23/03 a 08/04, às terças e quintas, das 18h às 22h, no Senac Venda Nova do Imigrante (Av. Domingos Perim, 970, Venda Nova).
- Valor: R$ 775 por pessoa.
- Inscrições e mais informações: clique neste link.
PÃES DE FERMENTAÇÃO NATURAL
FERMENTAÇÃO NATURAL EM PANIFICAÇÃO
- Conteúdo: orientações sobre boas práticas de higiene e manipulação de alimentos; utensílios; tempo e temperatura adequada, armazenamento e validade dos produtos à base de fermentação natural (rotulagem); orientações sobre preparação, cultivo e conservação de levain (fermento); técnicas de fermentação natural em panificação; e mais. Produções: levain, ciabatta, pizza, brioche, pão rústico e pão rústico recheado.
- Data: de 23 a 27/08, das 13h30 às 16h30, no Hotel Senac Ilha do Boi (Rua Braulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória).
- Valor: R$ 220 por pessoa.
- Inscrições e mais informações: clique neste link.