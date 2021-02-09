Páscoa, pão e café são temas de novos cursos lançados no ES

Conteúdo: orientações sobre boas práticas de higiene e manipulação de alimentos; utensílios; t

empo e temperatura adequada, armazenamento e validade dos produtos à base de fermentação natural (rotulagem); o

rientações sobre preparação, cultivo e conservação de

(fermento); t

écnicas de fermentação natural em panificação; e mais. Produções: l

evain, ciabatta, pizza, brioche, pão rústico e pão rústico recheado.