Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Anote na agenda!

Páscoa, pão e café são temas de novos cursos lançados no ES

Quem busca conhecimento em áreas diversas da gastronomia encontra opções de aulas online e presenciais a partir de R$ 192 por pessoa

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:48

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

09 fev 2021 às 17:48
Curso Online Especial de Páscoa, por Monique Monteiro e Valéria Ribeiro
Destaque entre os cursos é para aqueles dedicados à Páscoa Crédito: Ana Schad
A dica é para quem está em busca de novos conhecimentos em gastronomia ou deseja se especializar antes de montar o próprio negócio no ramo: fevereiro trouxe novos cursos na área. Cinco deles estão em nossa lista de opções disponíveis na Grande Vitória e na Região Serrana, com investimento a partir de R$ 192 por pessoa.
Um destaque são os cursos online de confeitaria voltados para Páscoa, que está logo ali. Aproveite que ainda dá tempo de se preparar para faturar uma grana extra com ovos de chocolate e mimos doces para presentear.   

OVOS DE PÁSCOA

CURSO ONLINE ESPECIAL DE PÁSCOA
Com as confeiteiras Monique Monteiro (Vitória/ES) e Valéria Ribeiro (São Paulo/SP).
  • Conteúdo: temperagem de chocolates (meio amargo, ao leite, banco e rubi); cascas dos ovos de Páscoa; barras de chocolate; recheios (ganaches, brigadeiros e praliné); ovos de colher; ovos no pote; ovos embalados no tecido; dicas de embalagem; e precificação. 
  • Data: 22/02 (lançamento). As inscrições para a lista de espera podem ser feitas neste link
  • Valor: R$ 397 por pessoa.
  • Mais informações: (27) 99755-7721 e @bymoniquemonteiro.
Ovos de chocolate no pote do Curso Online Especial de Páscoa por Monique Monteiro e Valéria Ribeiro
Ovos no pote do curso online de Monique Monteiro e Valéria Ribeiro Crédito: Ana Schad
CURSO ONLINE OVOS, PÁSCOA DOS SONHOS
Com a confeiteira Andrea Souto (Vila Velha/ES).
  • Conteúdo: técnicas de manipulação do chocolate; temperagem; armazenamento e embalagens; produção de cascas e ovos; ovos de colher; cascas recheadas; cascas texturizadas; recheios; técnicas de decoração e pinturas abstratas; precificação e mais.
  • Valor: a partir de R$ 199 por pessoa.
  • Inscrições e mais informações: clique neste link.
Curso online de confeitaria
Curso online "Ovos, Páscoa dos Sonhos" terá aulas com a professora Andrea Souto Crédito: Olivier Schochlin

CAFÉS ESPECIAIS

CURSO DE TORRA DE CAFÉS ESPECIAIS 
Com o barista e mestre de torra Jonathan Piazarolo (Vitória/ES). 
  • Conteúdo: terroir; colheita e pós-colheita; cupping; classificação e metodologia de prova; fundamentos sobre torra; montagem de perfil; preparo técnico de cafés filtrados; e mais.
  • Datas: 25 e 26/03, das 9h às 18h, na Trentino Cafés Especiais (Rua Dr. Dido Fontes, 407, sala 2, Jardim da Penha, Vitória).
  • Valor: a partir de R$ 1.530 por pessoa.
  • Mais informações: (27) 99980-0766 e @trentinocafesespeciais.
Curso de preparo técnico de café filtrado com Jonathan Piazarolo na Trentino Cafés Especiais
Jonathan Piazarolo ensina os segredos de uma boa torra na Trentino Cafés Especiais  Crédito: Roberto Barros
CURSO EDUCAÇÃO DE CONSUMO 
Com a barista e mestre de torra Nayra Caldas (São Paulo/SP).
  • Conteúdo: o curso é voltado para iniciantes no universo dos cafés especiais, que encontra-se em expansão, e foi desenvolvido com a ideia de mostrar que não é preciso ser um especialista para fazer parte dele.
  • Datas: 6/03 (turma 1), das 8h às 12h30, e 7/03 (turma 2), das 12h às 16h30, no Ubud Cafe (Rua Joaquim Lírio, 189, Praia do Canto, Vitória).  
  • Valor: a partir de R$ 192 por pessoa.
  • Inscrições e mais informações: @ubud_cafe.
FORMAÇÃO DE BARISTA: PREPARO E SERVIÇO DE CAFÉ
  • Conteúdo: história do café no Brasil; noções de classificação e degustação; técnicas básicas de barista (carga horária: 20 horas).
  • Datas: de 23/03 a 08/04, às terças e quintas, das 18h às 22h, no Senac Venda Nova do Imigrante (Av. Domingos Perim, 970, Venda Nova).
  • Valor: R$ 775 por pessoa.
  • Inscrições e mais informações: clique neste link.

PÃES DE FERMENTAÇÃO NATURAL

FERMENTAÇÃO NATURAL EM PANIFICAÇÃO
  • Conteúdo: orientações sobre boas práticas de higiene e manipulação de alimentos; utensílios; tempo e temperatura adequada, armazenamento e validade dos produtos à base de fermentação natural (rotulagem); orientações sobre preparação, cultivo e conservação de levain (fermento); técnicas de fermentação natural em panificação; e mais. Produções: levain, ciabatta, pizza, brioche, pão rústico e pão rústico recheado.
  • Data: de 23 a 27/08, das 13h30 às 16h30, no Hotel Senac Ilha do Boi (Rua Braulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória). 
  • Valor: R$ 220 por pessoa.
  • Inscrições e mais informações: clique neste link.

Veja Também

Pizza, feijoada e food hall são os destaques da semana na gastronomia

Café, mate e Jerez seguem em alta na coquetelaria: veja receitas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Gastronomia Páscoa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco
Imagem de destaque
Motociclista é baleado durante entrega em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados