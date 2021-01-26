Café, mate e Jerez seguem em alta na coquetelaria: veja receitas

O café, o mate e o vinho espanhol Jerez já são utilizados na criação de drinques, mas em escala bem menor do que as possibilidades que oferecem. No ano passado, inclusive, foram apontados como grandes tendências em coquetelaria, o que, devido às restrições da pandemia, segue valendo para 2021, principalmente pela valorização dos insumos nacionais.

A especialista em bebidas Carolina Oda e a head bartender do Hotel Palácio Tangará (SP) e atual campeã brasileira do Patrón Perfectionists, Ana Paula Ulrich, apresentam três receitas de coquetéis que mostram a versatilidade e o poder de impacto desses produtos.

CAFÉ

Com a pandemia, ficou mais difícil conseguir ingredientes de fora do país. O lado positivo disso é o fortalecimento do mercado nacional. No caso do café, além de o Brasil ser o maior produtor do mundo, o crescimento de sua utilização na coquetelaria deve ser impulsionado pela aproximação entre as cafeterias e os bares.

“Cada vez mais temos baristas com interesse em coquetelaria e bartenders ligados em cafés. Também devemos levar em conta que o produto está no dia a dia e no coração dos brasileiros”, lembrou Carolina. Para ilustrar, Ana Paula indicou a receita de um Espresso Tônica:

Espresso tônica com limão: café segue como tendência forte para coquetéis este ano Crédito: Freepik

Ingredientes:

30ml de café espresso



100ml de água tônica



1 rodela de laranja ou de outra fruta cítrica

Modo de preparo:

Preencha um copo com gelo, acrescente o café espresso e complete com água tônica. Por fim, coloque uma rodela de fruta cítrica no copo para dar um toque frutado.



MATE

Assim como o café, o mate, além de ser um ingrediente muito marcante, é facilmente encontrado no Brasil. De acordo com Ana Paula Ulrich, o insumo pode ser bem aproveitado em diversos tipos de bebidas e sua utilização contribui para a valorização da cultura local.

“O mate fica ótimo em punchs e ainda combina com o clima tropical”, explica a bartender, que como exemplo de aplicação sugere uma adaptação de uma receita própria, o Ponche da Hospitalidade:

Ponche da Hospitalidade contém mate, caju, mel e abacaxi Crédito: Freepik

Ingredientes:

100 ml de suco de limão taiti



100g de açúcar ou mel



100g de caju cortado em fatias



200g de abacaxi cortado em pedaços



300 ml de cachaça



300 ml de mate (infusão)



5 pauzinhos de canela



Modo de preparo:

Infusione três sachês de erva mate em 300ml de água quente por cinco minutos para utilizar o ingrediente. Misture à infusão todos os outros ingredientes, em uma jarra ou poncheira, e acrescente gelo.



JEREZ

Ana Paula explica que, até alguns anos atrás, o Jerez, estilo de vinho fortificado, era pouco ofertado no Brasil. O crescimento da bebida no mercado nacional e a maior divulgação por parte dos especialistas levaram a um aumento de sua utilização em coquetéis.

“Acredito que o Jerez é uma grande tendência de 2021 e que os consumidores estão curiosos e mais abertos a experimentar e a pedir drinques que o contêm”, afirma. Para comprovar, a profissional ensina como preparar um drinque chamado Coronation:

Coronation: drinque à base de vermute seco, Jerez e Luxardo Crédito: Ana Paula Ulrich

Ingredientes:

45 ml de vermute seco



45 ml de Jerez fino



5ml de licor Luxardo



2 dashes* de bitter de laranja



OBS*: dash é a medida comumente usada para bitters em que cada dash equivale à aproximadamente 10 gotas.

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes e sirva em uma taça coupe.



SOBRE OS INGREDIENTES

O café, o mate e o Jerez são ingredientes tão ricos quanto complexos. Para acertar em combinações e garantir a melhor experiência, é preciso conhecê-los. Para isso, não há outro caminho a não ser o de muito estudo.

“No caso do café e do mate, é necessário entender sobre métodos de extração e como trabalhar da melhor maneira o que a natureza oferece. Além disso, tanto esses insumos como o Jerez podem ser trabalhados de várias formas, o que reforça a necessidade de domínio e cuidado”, finaliza Carolina Oda.