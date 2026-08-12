ES Gás apoia evento da Aberje em Vitória sobre reputação das marcas na era da IA

A velocidade com que a inteligência artificial vem transformando a comunicação também está colocando a reputação das empresas no centro de uma nova discussão. É nesse cenário que o Capítulo Aberje Sudeste 3 realiza nesta quinta-feira (13), em Vitória, o encontro “Valor da reputação na era da IA”, com apoio da ES Gás, empresa do Grupo Energisa. A programação reúne executivos e profissionais de comunicação de diferentes setores para discutir os impactos das novas tecnologias na construção, na gestão e na proteção da reputação corporativa.
O encontro terá a participação de Raphael Pereira, diretor-presidente da ES Gás; Abdo Filho, colunista de economia de A Gazeta; Claudio Bruno, diretor de Inovação na Cortex; Eduardo Pedro Silva, responsável pelo Relacionamento com a Imprensa da EDP na América do Sul; Elaine Vieira, coordenadora de Comunicação na Vale; Milena Ribeiro, gerente de Marca e Comunicação Corporativa do Grupo Autoglass; e Victor Pereira, gerente de Relações Institucionais da Aberje. Fernanda Bolzan, gerente executiva de Comunicação Institucional do Grupo Energisa e diretora do Capítulo Aberje Sudeste 3, também participa da programação.
Mais do que discutir ferramentas de inteligência artificial, o encontro coloca em debate um dos ativos mais sensíveis das empresas: a confiança. Em um ambiente em que conteúdos podem ser produzidos e disseminados em escala e velocidade inéditas, a capacidade das organizações de manter coerência entre discurso, comportamento e relacionamento com seus públicos ganha ainda mais relevância.
Para a ES Gás, o apoio ao encontro aproxima a empresa de uma agenda que vem ganhando espaço nas áreas de comunicação, negócios e gestão, ao lado de executivos de empresas de diferentes segmentos.
Acreditamos que o desenvolvimento dos negócios passa também pela construção de conhecimento e pela promoção de diálogos qualificados. Por isso, temos satisfação em receber este encontro da Aberje, que traz para o centro das discussões um tema cada vez mais presente na realidade das organizações: os impactos da inteligência artificial sobre a comunicação e a reputação. Sediar esse debate contribui para aproximar profissionais, compartilhar experiências e fortalecer o Espírito Santo como um ambiente aberto à inovação, à colaboração e à reflexão sobre os desafios do futuro
Raphael Pereira, diretor-presidente da ES Gás
Os Capítulos Aberje atuam em diferentes estados brasileiros para ampliar a participação dos associados nas atividades da entidade e desenvolver agendas locais sobre os desafios da comunicação empresarial. Os encontros também promovem a troca de experiências entre profissionais, empresas e academia.
O encontro será realizado das 14h às 18h na sede da ES Gás, em Vitória.