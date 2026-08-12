ES Gás apoia evento da Aberje em Vitória sobre reputação das marcas na era da IA

A velocidade com que a inteligência artificial vem transformando a comunicação também está colocando a reputação das empresas no centro de uma nova discussão. É nesse cenário que o Capítulo Aberje Sudeste 3 realiza nesta quinta-feira (13), em Vitória, o encontro “Valor da reputação na era da IA”, com apoio da ES Gás, empresa do Grupo Energisa. A programação reúne executivos e profissionais de comunicação de diferentes setores para discutir os impactos das novas tecnologias na construção, na gestão e na proteção da reputação corporativa.





O encontro terá a participação de Raphael Pereira, diretor-presidente da ES Gás; Abdo Filho, colunista de economia de A Gazeta; Claudio Bruno, diretor de Inovação na Cortex; Eduardo Pedro Silva, responsável pelo Relacionamento com a Imprensa da EDP na América do Sul; Elaine Vieira, coordenadora de Comunicação na Vale; Milena Ribeiro, gerente de Marca e Comunicação Corporativa do Grupo Autoglass; e Victor Pereira, gerente de Relações Institucionais da Aberje. Fernanda Bolzan, gerente executiva de Comunicação Institucional do Grupo Energisa e diretora do Capítulo Aberje Sudeste 3, também participa da programação.