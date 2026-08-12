Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Gastronomia

Alho-poró: 3 receitas fáceis e saborosas para o jantar 

Aprenda a preparar opções com esse ingrediente versátil para encerrar o dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 19:54

Creme de alho-poró (Imagem: Julie208 | Shutterstock)
Creme de alho-poró Crédito: Imagem: Julie208 | Shutterstock

O alho-poró é um vegetal suave e levemente adocicado, conhecido pelo aroma marcante e pela textura macia quando cozido. Além de acrescentar sabor aos pratos, ele é uma opção versátil para incluir nas refeições e pode ser preparado de diferentes maneiras. Suas folhas e seu talo permitem criar receitas variadas, desde preparações mais leves até opções cremosas e reconfortantes. 

Abaixo, confira receitas fáceis e saborosas com alho-poró.

1. Creme de alho-poró

Ingredientes

  • 2 talos de alho-poró cortados em rodelas
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 500 ml de caldo de legumes
  • 100 ml de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Rodelas de alho-poró e salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho-poró por cerca de 3 minutos. Acrescente as batatas e o caldo de legumes. Cozinhe por aproximadamente 20 minutos, ou até as batatas ficarem macias. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte o creme para a panela, acrescente o creme de leite, misture bem e aqueça em fogo baixo por alguns minutos, sem deixar ferver. Finalize com as rodelas de alho-poró e com a salsinha. Sirva em seguida.

Omelete com alho-poró (Imagem: Julie208 | Shutterstock)
Omelete com alho-poró Crédito: Imagem: Julie208 | Shutterstock

2. Omelete com alho-poró

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 talo de alho-poró cortado em rodelas finas
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Rodelas de alho-poró para finalizar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho-poró até ficarem macios. Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o queijo, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje a mistura sobre o alho-poró e cozinhe em fogo baixo até as bordas começarem a firmar. Tampe a frigideira e cozinhe por mais alguns minutos, até o centro ficar cozido e ainda macio. Finalize com as rodelas de alho-poró. Sirva em seguida.

3. Frango cremoso com alho-poró

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 talo de alho-poró cortado em rodelas
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 170 g de iogurte natural
  • 50 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango e cozinhe até dourar e ficar completamente cozido. Junte o alho-poró e refogue por cerca de 3 minutos, até ficar macio. Adicione o leite e o queijo parmesão e misture. Cozinhe em fogo baixo até formar um molho levemente encorpado. Desligue o fogo, espere cerca de 1 minuto e acrescente o iogurte natural. Misture delicadamente até incorporar. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lojas Americanas
Prejuízo da Americanas cresce 179,6% em um ano
Dois homens morreram em confronto armado com a Polícia MIlitar em Cariacica
Dois homens morrem após confronto com a Polícia Militar em Cariacica
Influenciador perde drone de cerca de R$ 18 mil ao tentar registrar baleia no ES
Influenciador perde drone de R$ 18 mil ao registrar baleia e filhote no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados