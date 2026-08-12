Conheça Briosa, a cachorra que faz ‘rondas’ no Parque Casa do Governador

Caminhar pelas trilhas, acompanhar os vigilantes durante as rondas e recepcionar quem chega ao Parque Casa do Governador, em Vila Velha, fazem parte da rotina de Briosa. A cadela caramelo vive no local desde 2021, antes mesmo de a antiga residência oficial ser transformada em parque, e se tornou uma figura conhecida entre funcionários e visitantes.
A ilustre moradora tem um quarto climatizado, com cama, bichos de pelúcia e até um quadro com o rosto dela. Apesar do conforto, é acompanhando policiais militares e vigilantes patrimoniais que Briosa mais gosta de passar o tempo.
Um dos principais companheiros de caminhada de Briosa é o vigilante Jhonatan Batista Barboza, que trabalha no parque há dois anos. Quando ele começou a atuar no local, a cadela já vivia por lá. "Quando eu cheguei, ela já estava aqui. Foi acostumando com a gente. A gente passeia, anda e faz ronda. Ela vai junto com a gente. Foi assim que aconteceu", contou Jhonatan.
Segundo o vigilante, Briosa acompanha o trabalho da equipe por toda a área. “Ela faz ronda junto com a gente, roda tudo aí”, disse.
A cadela também percorre as trilhas do parque. Entre os funcionários, há até a história de que ela costuma pescar na praia — relato tratado como uma espécie de lenda do local.
Briosa também formou uma família no parque. Ela teve filhotes com Black, outro cachorro que vivia na residência oficial. Todos foram adotados e, posteriormente, a cadela foi castrada. “Ela teve um relacionamento com o Black, que é outro cachorro aqui da residência oficial. Ela teve alguns filhotes com ele e todos foram adotados. Depois, ela foi castrada”, contou Frederico.
Com o envelhecimento de Black e as mudanças de comportamento do cão, os dois passaram a permanecer separados.
O nome Briosa significa corajosa e cheia de brilho. A escolha também faz referência à forma como a Polícia Militar é chamada em alguns estados. Segundo a equipe do parque, a relação com os policiais e vigilantes ajudou a inspirar o nome dado à cadela quando ela foi acolhida.
Para Frederico, a presença de Briosa ajuda a tornar o ambiente mais leve. “É muito bom ser recebido todos os dias por ela ali na porta. Isso torna o nosso dia diferente e especial”, destacou.
O Parque Casa do Governador permite a entrada de animais de estimação, desde que estejam com coleira, e também já recebeu eventos de adoção. “Faz parte do DNA do parque tratar também dos animais, do meio ambiente e da sustentabilidade, além da arte, claro”, explicou o coordenador.
Para Jhonatan, a convivência com Briosa resume a relação construída ao longo das rondas: “Melhor companhia, né? A verdadeira melhor amiga do homem”, afirmou.
*Com informações de Alice Sousa, da TV Gazeta