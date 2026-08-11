Sicoob ES amplia resultado em 27% e se aproxima de R$ 40 bilhões em ativos

A Ybera Group aproveita o Mês da Progressiva, realizado em agosto, para resgatar uma trajetória de 20 anos no mercado de beleza. A campanha destaca a evolução dos procedimentos de alisamento e a aposta da empresa em tecnologias.





A história começou em 2005, quando a Ybera lançou a Chocolizzi, apresentada pela empresa como a primeira escova progressiva sem formol. A iniciativa surgiu em um momento em que o procedimento ganhava popularidade no Brasil, mas ainda era marcado pelo uso irregular do formol em parte dos produtos disponíveis no mercado.





A tecnologia Kerafive 22 foi desenvolvida posteriormente pela marca e, ao longo dos anos, deu origem a novas soluções, como a linha Ybera Fashion Gold.





"A Ybera nasceu acreditando que era possível fazer diferente. Quando desenvolvemos nossas primeiras tecnologias sem formol, queríamos mostrar que desempenho e cuidado podiam caminhar juntos. O 'Mês da Progressiva' é uma forma de celebrar essa trajetória e de reforçar que a inovação continua sendo o que impulsiona a empresa e inspira nossos próximos passos”, conta Johnathan Alves.





Presente em dezenas de países, a empresa também vem investindo em novas formas de relacionamento e venda. Em junho, a Ybera entrou para o Guinness World Records com uma live commerce de 73 horas, 23 minutos e 30 segundos no TikTok Shop.





Segundo a empresa, a transmissão movimentou R$ 3 milhões em vendas, mostrando como tecnologia e novas plataformas também passaram a fazer parte da estratégia de crescimento da marca.