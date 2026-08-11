Sicoob ES amplia resultado em 27% e se aproxima de R$ 40 bilhões em ativos

O Sicoob ES encerrou o primeiro semestre de 2026 com R$ 951,2 milhões em sobras, alta de 27,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números foram apresentados na manhã desta terça-feira (11), em uma transmissão ao vivo realizada pela instituição, e mostram a continuidade do crescimento do sistema regional, que chegou a R$ 39,9 bilhões em ativos, avanço de 22,3% em 12 meses.
O desempenho foi acompanhado pelo avanço dos principais indicadores financeiros e pela expansão das operações nos quatro Estados onde a instituição atua. O patrimônio líquido cresceu 26,3%, chegando a R$ 7,5 bilhões, enquanto os depósitos somaram R$ 28,8 bilhões, alta de 23,4% em relação ao primeiro semestre de 2025.
Nos últimos anos, ampliamos nossa área de atuação sem perder eficiência e garantindo a solidez financeira de nossas cooperativas. Os números do semestre mostram que nossa estratégia de crescimento foi ancorada em decisões maduras e resultados consistentes, cuidando do patrimônio de nossos cooperados
Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob Central ES
Parte do crescimento está associado ao ganho de eficiência operacional do sistema regional. No primeiro semestre de 2026, o índice ficou em 23,05%, um dos melhores do país. Cada ponto percentual de melhoria representa aproximadamente R$ 17,3 milhões adicionais nas sobras brutas do semestre.
O crédito rural segue como uma das principais frentes de atuação do sistema. A carteira destinada ao setor alcançou R$ 3,8 bilhões no semestre, crescimento de 25% em relação a junho de 2025. Na safra 2025/2026, o Sicoob ES respondeu por 34% do crédito rural liberado no Espírito Santo e liderou, pelo 14º ano consecutivo, a aplicação de recursos do Funcafé. Também foi líder, pelo quinto ano seguido, nas operações com recursos do BNDES Rural.
"O crédito rural faz parte da história do Sicoob e acompanha o desenvolvimento das principais cadeias produtivas da nossa região. O crescimento da carteira está diretamente ligado ao relacionamento que as cooperativas constroem com seus cooperados. Conhecemos a realidade de cada região e buscamos oferecer soluções adequadas para cada necessidade, preservando os critérios técnicos e o equilíbrio da carteira", afirma o diretor de Operações do Sicoob Central ES, Alecsandro Casassi.
Além dos indicadores financeiros, o sistema ampliou no semestre ações de educação financeira. Aproximadamente 15 mil cooperados participaram de campanhas sobre o tema e mais de 2 mil receberam orientação personalizada de agentes de atendimento.
Na frente social, o Sicoob ES também divulgou o resultado do 8º Edital Social, que selecionou 272 projetos em 82 municípios. As iniciativas receberão R$ 8,9 milhões e, segundo a instituição, devem beneficiar mais de 256 mil pessoa.
[20 anos]
Ybera usa "Mês da Progressiva" para reforçar aposta em inovação no mercado de beleza
A Ybera Group aproveita o Mês da Progressiva, realizado em agosto, para resgatar uma trajetória de 20 anos no mercado de beleza. A campanha destaca a evolução dos procedimentos de alisamento e a aposta da empresa em tecnologias.
A história começou em 2005, quando a Ybera lançou a Chocolizzi, apresentada pela empresa como a primeira escova progressiva sem formol. A iniciativa surgiu em um momento em que o procedimento ganhava popularidade no Brasil, mas ainda era marcado pelo uso irregular do formol em parte dos produtos disponíveis no mercado.
A tecnologia Kerafive 22 foi desenvolvida posteriormente pela marca e, ao longo dos anos, deu origem a novas soluções, como a linha Ybera Fashion Gold.
"A Ybera nasceu acreditando que era possível fazer diferente. Quando desenvolvemos nossas primeiras tecnologias sem formol, queríamos mostrar que desempenho e cuidado podiam caminhar juntos. O 'Mês da Progressiva' é uma forma de celebrar essa trajetória e de reforçar que a inovação continua sendo o que impulsiona a empresa e inspira nossos próximos passos”, conta Johnathan Alves.
Presente em dezenas de países, a empresa também vem investindo em novas formas de relacionamento e venda. Em junho, a Ybera entrou para o Guinness World Records com uma live commerce de 73 horas, 23 minutos e 30 segundos no TikTok Shop.
Segundo a empresa, a transmissão movimentou R$ 3 milhões em vendas, mostrando como tecnologia e novas plataformas também passaram a fazer parte da estratégia de crescimento da marca.