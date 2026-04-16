Suzuki GSX-8S linha 2026 estreia novas cores e ganha força nas média-alta cilindrada

A Suzuki GSX-8S 2026 chega ao Brasil com novas opções de cores e mantém motor bicilíndrico de 776 cm³. Crédito: Divulgação

A Suzuki Motos do Brasil anuncia a chegada da GSX-8S linha 2026, modelo que passa a contar com novas opções de cores e reforça o apelo visual moderno e esportivo da naked. A atualização amplia o leque de personalização e destaca o design agressivo e minimalista da motocicleta, características que consolidaram o modelo como um dos pilares da nova geração da marca japonesa.

O line-up passa a ser composto por três novas combinações cromáticas: Glass Sparkle Black/Pearl Cosmic Blue (azul), Metallic Mat Black nº2/Metallic Mat Sword Silver (prata com rodas vermelhas) e Metallic Mat Black nº2 (preta com rodas e detalhes vermelhos). As tonalidades foram desenvolvidas para valorizar as linhas angulosas da motocicleta, ressaltando elementos como o conjunto óptico em LED, o tanque musculoso e os acabamentos que reforçam o caráter premium do modelo. A GSX-8S é vendida no Brasil com preço público sugerido a partir de R$ 51.500 (mais frete).

Motor bicilíndrico e desempenho equilibrado

Sob o tanque, permanece o motor bicilíndrico paralelo de 776 cm³, conjunto que se destaca pela entrega consistente de potência em médias rotações e pelo torque robusto. São 83 cavalos de potência e 7,95 kgfm de torque, associados à transmissão de 6 marchas.

O resultado é uma motocicleta que responde de forma rápida ao comando do acelerador, mantendo comportamento equilibrado tanto no trânsito urbano quanto em viagens e trajetos mais longos.

Pacote eletrônico e modos de pilotagem

Cores da Suzuki

A GSX-8S incorpora um pacote eletrônico alinhado às exigências atuais do segmento. O modelo conta com acelerador eletrônico ride-by-wire (sem cabos), controle de tração com múltiplos níveis de atuação e “quick shifter” bidirecional, permitindo trocas de marcha sem o uso da manete de embreagem.

O sistema Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) completa o conjunto, oferecendo três modos de pilotagem que ajustam a entrega de potência e a resposta do motor de acordo com o estilo de condução do piloto.

Estrutura e ciclística focadas em estabilidade

Na parte ciclística, a motocicleta aposta em uma arquitetura voltada à precisão e estabilidade. O quadro (chassi) em aço de alta rigidez trabalha em conjunto com a balança traseira em alumínio e a suspensão dianteira invertida, combinação que favorece a agilidade nas mudanças de direção e transmite segurança em curvas mais rápidas.

O painel de TFT colorido amplia a conectividade com o piloto ao oferecer leitura clara das informações, enquanto o sistema de freios com ABS reforça o controle nas frenagens.

Com a atualização da linha 2026 e a introdução das novas cores, a Suzuki reforça o posicionamento da GSX-8S como uma das principais representantes do segmento naked de média-alta cilindrada no Brasil, reunindo tecnologia, desempenho e design marcante em um conjunto que traduz a vocação esportiva da fabricante japonesa.

A origem da linhagem GSX

A Suzuki GSX-8S combina design agressivo, pacote eletrônico avançado e motor bicilíndrico de 83 cv. Crédito: Divulgação

A GSX-8S também carrega no nome uma herança histórica da Suzuki. A série GSX representa a evolução da linha de motocicletas de quatro tempos da marca, introduzida no início da década de 80 como um passo além da família GS, que utilizava motores de duas válvulas por cilindro.

Antes disso, a trajetória da Suzuki esteve fortemente ligada às motocicletas de dois tempos. Até meados dos anos 70, praticamente toda a linha de rua da fabricante japonesa utilizava essa configuração, com exceção de projetos experimentais como a RE-5, equipada com motor rotativo Wankel.

A mudança de paradigma começou com a introdução da GS750, em 1976, primeira motocicleta de grande porte da Suzuki com motor de quatro tempos multicilíndrico. O modelo, acompanhado pela GS400 de dois cilindros paralelos, estabeleceu as bases técnicas que posteriormente dariam origem à série GSX.