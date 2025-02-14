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Leonel Ximenes

“Até quando as arquibancadas estarão vazias com times do ES?”

Veja o vídeo: equipe capixaba faz campanha corajosa e realista para atrair torcedores ao seu jogo de estreia na Copa do Brasil

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 16:36

Públicado em 

14 fev 2025 às 16:36
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

No vídeo, o Kleber Andrade vazio em jogo do Capixabão
No vídeo, o Kleber Andrade vazio em jogo do Capixabão Crédito: Instagram
O Rio Branco de Venda Nova teve coragem de reconhecer um problema crônico do futebol capixaba - a falta de torcedores nos estádios - para, a partir dessa fragilidade, convocar sua torcida a comparecer em peso ao Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, onde o time do interior estreia contra o Amazonas, em jogo válido pela Copa do Brasil, no próximo dia 20.
Em um lance de ousadia - e também de humildade e realismo - o chamado Rio Branco Polenteiro foi às redes sociais para mostrar, de forma inequívoca, que o torcedor do Espírito Santo lota o Kleber Andrade quando o estádio é palco de jogos dos times cariocas e, ao mesmo tempo, deixa a praça esportiva às moscas quando as equipes capixabas disputam nesse mesmo estádio o Campeonato Estadual.
Imagem da torcida do Flamengo lotando e vibrando no Kleber Andrade
Imagem da torcida do Flamengo lotando e vibrando no Kleber Andrade Crédito: Instagram
“O Espírito Santo já mostrou sua força inúmeras vezes. O Kleber Andrade já esteve lotado, já pulsou com torcidas apaixonadas, já fez o Brasil olhar para cá. Mas, quase sempre, por times de fora. E quando é um time capixaba em campo? O que acontece? Silêncio. Arquibancadas vazias. Indiferença”, escreveu o Rio Branco-VN em seu perfil no Instagram, em um texto acompanhado de imagens do estádio vibrante com torcedores do Flamengo e vazio em jogos do Capixabão.

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Mas o Rio Branco de Venda Nova quer mudar essa realidade, pelo menos em seu jogo de estreia na Copa do Brasil 2025.
“Agora, chegou a hora de fazer isso pelo nosso futebol. É a nossa vez de mudar essa história. Na próxima quinta, dia 20 de fevereiro, às 20 horas, o Tricolor Polenteiro entra em campo pela Copa do Brasil, representando todo o Espírito Santo. E essa não será apenas uma partida. Será um grande momento de exaltação da nossa cultura, da nossa paixão e da força do nosso estado!”, exortou o clube.
Para tentar atrair o maior número de torcedores, inclusive de outras equipes do ES, o Rio Branco-VN, além do apelo emocional, recorreu a uma promoção: “Queremos um Kleber Andrade lotado, vibrando, mostrando para o Brasil que temos torcida, temos paixão e que o Espírito Santo pode, sim, voltar a ter um time protagonista no futebol nacional. Para isso teremos promoção: quem for com a camisa de qualquer time capixaba paga meia-entrada!”
Por fim, o apelo: “Vamos provar que o Espírito Santo tem torcida, tem paixão e tem futebol!”
O desafio está lançado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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