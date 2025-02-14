“Até quando as arquibancadas estarão vazias com times do ES?”

No vídeo, o Kleber Andrade vazio em jogo do Capixabão Crédito: Instagram

O Rio Branco de Venda Nova teve coragem de reconhecer um problema crônico do futebol capixaba - a falta de torcedores nos estádios - para, a partir dessa fragilidade, convocar sua torcida a comparecer em peso ao Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, onde o time do interior estreia contra o Amazonas, em jogo válido pela Copa do Brasil, no próximo dia 20

Em um lance de ousadia - e também de humildade e realismo - o chamado Rio Branco Polenteiro foi às redes sociais para mostrar, de forma inequívoca, que o torcedor do Espírito Santo lota o Kleber Andrade quando o estádio é palco de jogos dos times cariocas e, ao mesmo tempo, deixa a praça esportiva às moscas quando as equipes capixabas disputam nesse mesmo estádio o Campeonato Estadual.

Imagem da torcida do Flamengo lotando e vibrando no Kleber Andrade Crédito: Instagram

“O Espírito Santo já mostrou sua força inúmeras vezes. O Kleber Andrade já esteve lotado, já pulsou com torcidas apaixonadas, já fez o Brasil olhar para cá. Mas, quase sempre, por times de fora. E quando é um time capixaba em campo? O que acontece? Silêncio. Arquibancadas vazias. Indiferença”, escreveu o Rio Branco-VN em seu perfil no Instagram, em um texto acompanhado de imagens do estádio vibrante com torcedores do Flamengo e vazio em jogos do Capixabão

Mas o Rio Branco de Venda Nova quer mudar essa realidade, pelo menos em seu jogo de estreia na Copa do Brasil 2025.

“Agora, chegou a hora de fazer isso pelo nosso futebol. É a nossa vez de mudar essa história. Na próxima quinta, dia 20 de fevereiro, às 20 horas, o Tricolor Polenteiro entra em campo pela Copa do Brasil, representando todo o Espírito Santo. E essa não será apenas uma partida. Será um grande momento de exaltação da nossa cultura, da nossa paixão e da força do nosso estado!”, exortou o clube.

Para tentar atrair o maior número de torcedores, inclusive de outras equipes do ES, o Rio Branco-VN, além do apelo emocional, recorreu a uma promoção: “Queremos um Kleber Andrade lotado, vibrando, mostrando para o Brasil que temos torcida, temos paixão e que o Espírito Santo pode, sim, voltar a ter um time protagonista no futebol nacional. Para isso teremos promoção: quem for com a camisa de qualquer time capixaba paga meia-entrada!”

Por fim, o apelo: “Vamos provar que o Espírito Santo tem torcida, tem paixão e tem futebol!”