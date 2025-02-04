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Em Marechal Floriano

Vítima de acidente fatal na BR 262 era de Marataízes e sonhava ter moto esportiva

Márcio Duarte, de 38 anos, pilotava a própria moto e acabou atingido por um ônibus que realizava uma ultrapassagem em trecho de faixa contínua próximo à Casa da Bica no último domingo (2)

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 17:55

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

04 fev 2025 às 17:55
Ter uma moto sempre foi o sonho de Márcio Duarte, de 38 anos. E foi conduzindo o bem que tanto almejou ter, que ele acabou se tornando mais uma vítima do trânsito. O designer gráfico morreu depois que a motocicleta que conduzia foi atingida por um ônibus que fazia uma ultrapassagem indevida, na manhã do último domingo (2), na BR 262, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. Um vídeo mostra o momento exato da colisão (veja acima).
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do coletivo, ao realizar a manobra irregular, acabou colidindo com a motocicleta, que seguia o trajeto regular. A equipe de emergência foi acionada imediatamente para prestar os primeiros socorros, mas o condutor da moto faleceu ainda no local do acidente.
Márcio Duarte
Márcio Duarte pilotava a própria moto e morreu na BR 262, ao ser atingido por um ônibus Crédito: Acervo Pessoal
A irmã do motociclista, Marciele Duarte, conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, e contou que Márcio tinha o costume de sair com um grupo de amigos motociclistas aos finais de semana e passear pela região Serrana.
Márcio nasceu e foi criado em Marataízes. O sonho que o acompanhava desde a infância era comprar uma moto. Casado, ele não tinha filhos. Segundo Marciele, o irmão estava no auge pessoal e conquistando tudo que sempre desejou.
"Meu irmão era maravilhoso. A cidade (Marataízes) parou para homenagear, porque ele era muito amado. Estava no auge, conquistando tudo que sonhou, como casa própria, moto, se casou, estava viajando. Porque a gente nunca teve muita condição financeira e ele começou a conquistar tudo isso"
Marciele Duarte - Irmão do motociclista
Márcio Duarte
Márcio Duarte sempre sonhou em ter uma moto esportiva Crédito: Acervo Pessoal
Segundo a família, o motorista do ônibus entrou na contramão para fazer uma ultrapassagem, em uma curva. Já Márcio, vinha no sentido contrário e se deparou com o coletivo.
“Ele bateu não foi nem na frente do ônibus, foi do lado, porque ainda quis tirar a moto, mas como ele estava no meio, não teve como desviar”, desabafou a irmã.
O motorista do coletivo, de 51 anos, realizou o teste de etilômetro dando negativo para ingestão de álcool. Ele foi encaminhado a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde, segundo a Polícia Civil, foi ouvido e liberado, conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
"Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação", disse por meio de nota. 
"A gente vai buscar justiça, porque impune não vai ficar. Meu irmão tinha 38 anos, uma vida pela frente. Por ser uma moto de alta cilindrada, ele não estava nem correndo, ele estava devagar e se depara com esse ônibus na contramão"
Marciele Duarte - Irmão do motociclista
Motociclista morre em acidente na BR 262
A moto pilotada por Márcio foi atingida pelo ônibus e o condutor da motocicleta morreu no local  Crédito: Leitor A Gazeta
O coletivo envolvido é da Squad, empresa de aluguel de veículos para transporte de eventos corporativos, religiosos, passeios escolares e turismo do Grupo Águia Branca. O ônibus, de acordo com a Squad, fazia a rota Cariacica x Domingos Martins e havia partido às 5h daquele domingo.
Na manhã de segunda-feira (3), a Squad enviou uma nota à reportagem de A Gazeta e confirmou que o condutor é funcionário da empresa, mas não disse que medidas adotaria em relação ao acidente.
"Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), não é possível antecipar quais medidas serão adotadas", comunicou, em nota.
Procurada novamente nesta terça-feira (4), a empresa enviou uma nota atualizada. Leia na íntegra: 

Nota Squad | Na íntegra

"A Squad informa que todas as informações relativas ao caso estão sendo devidamente apresentadas às autoridades competentes. Para não interferir nas investigações, a empresa opta por não divulgar detalhes sobre o andamento do processo. Reiteramos nosso compromisso com a ética e o respeito à legislação vigente, motivo pelo qual não divulgamos informações sobre a situação do condutor envolvido. Da mesma forma, em respeito à privacidade dos familiares da vítima, não podemos fornecer detalhes sobre as providências adotadas ou outras tratativas relacionadas ao caso."

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