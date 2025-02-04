Vítima de acidente fatal na BR 262 era de Marataízes e sonhava ter moto esportiva

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do coletivo, ao realizar a manobra irregular, acabou colidindo com a motocicleta, que seguia o trajeto regular. A equipe de emergência foi acionada imediatamente para prestar os primeiros socorros, mas o condutor da moto faleceu ainda no local do acidente.

Márcio Duarte pilotava a própria moto e morreu na BR 262, ao ser atingido por um ônibus Crédito: Acervo Pessoal

A irmã do motociclista, Marciele Duarte, conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, e contou que Márcio tinha o costume de sair com um grupo de amigos motociclistas aos finais de semana e passear pela região Serrana.

Márcio nasceu e foi criado em Marataízes. O sonho que o acompanhava desde a infância era comprar uma moto. Casado, ele não tinha filhos. Segundo Marciele, o irmão estava no auge pessoal e conquistando tudo que sempre desejou.

"Meu irmão era maravilhoso. A cidade (Marataízes) parou para homenagear, porque ele era muito amado. Estava no auge, conquistando tudo que sonhou, como casa própria, moto, se casou, estava viajando. Porque a gente nunca teve muita condição financeira e ele começou a conquistar tudo isso" Marciele Duarte - Irmão do motociclista

Márcio Duarte sempre sonhou em ter uma moto esportiva Crédito: Acervo Pessoal

Segundo a família, o motorista do ônibus entrou na contramão para fazer uma ultrapassagem, em uma curva. Já Márcio, vinha no sentido contrário e se deparou com o coletivo.

“Ele bateu não foi nem na frente do ônibus, foi do lado, porque ainda quis tirar a moto, mas como ele estava no meio, não teve como desviar”, desabafou a irmã.

O motorista do coletivo, de 51 anos, realizou o teste de etilômetro dando negativo para ingestão de álcool. Ele foi encaminhado a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde, segundo a Polícia Civil, foi ouvido e liberado, conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

"Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação", disse por meio de nota.

"A gente vai buscar justiça, porque impune não vai ficar. Meu irmão tinha 38 anos, uma vida pela frente. Por ser uma moto de alta cilindrada, ele não estava nem correndo, ele estava devagar e se depara com esse ônibus na contramão" Marciele Duarte - Irmão do motociclista

A moto pilotada por Márcio foi atingida pelo ônibus e o condutor da motocicleta morreu no local Crédito: Leitor A Gazeta

O coletivo envolvido é da Squad, empresa de aluguel de veículos para transporte de eventos corporativos, religiosos, passeios escolares e turismo do Grupo Águia Branca. O ônibus, de acordo com a Squad, fazia a rota Cariacica x Domingos Martins e havia partido às 5h daquele domingo.

Na manhã de segunda-feira (3), a Squad enviou uma nota à reportagem de A Gazeta e confirmou que o condutor é funcionário da empresa, mas não disse que medidas adotaria em relação ao acidente.

"Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), não é possível antecipar quais medidas serão adotadas", comunicou, em nota.

Procurada novamente nesta terça-feira (4), a empresa enviou uma nota atualizada. Leia na íntegra: