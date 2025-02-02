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Região Serrana

Motociclista morre após colisão com ônibus na BR 262

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (2), quando coletivo ultrapassava um veículo em trecho de faixa contínua

Publicado em 02 de Fevereiro de 2025 às 14:11

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 fev 2025 às 14:11
Motociclista morre em acidente na BR 262
Motociclista morre em acidente na BR 262 neste domingo (2) Crédito: Leitor A Gazeta
Um motociclista de 37 anos morreu na manhã deste domingo (2) após colidir em um ônibus no km 69 da BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi revelada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
Um vídeo compartilhado por leitores de A Gazeta mostra o exato do momento da colisão. 
Segundo informações preliminares repassadas pela corporação, o motorista do ônibus, ao realizar uma ultrapassagem indevida, acabou colidindo com a motocicleta, que seguia seu trajeto regular. A equipe de emergência foi acionada imediatamente para prestar os primeiros socorros, mas o condutor da moto faleceu ainda no local do acidente. 
O coletivo é da Squad, empresa de aluguel de veículos para transporte de eventos corporativos, religiosos, passeios escolares e turismo do Grupo Águia Branca. O ônibus de turismo, de acordo com a Squad, fazia a rota Cariacica x Domingos Martins e havia partido às 5h.
 O motorista do ônibus não sofreu ferimentos. Na manhã de segunda-feira (3), a Squad confirmou que o condutor é funcionário da empresa, mas não disse que medidas adotará em relação ao acidente. "Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), não é possível antecipar quais medidas serão adotadas", comunicou, em nota. O condutor foi submetido ao teste de etilômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Ele foi encaminhado à Delegacia de Venda Nova do Imigrante, que atende a região.
A Polícia Judiciária irá conduzir as investigações para apurar as causas e responsabilização do acidente. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para saber se houve autuação do motorista do coletivo, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. 
Na nota, a Squad informou que lamenta o acidente com o ônibus de turismo e que colabora com as autoridades competentes para prestar todas as informações necessárias. Os passageiros não tiveram ferimentos e seguiram viagem em outro ônibus.

Atualização

03/02/2025 - 11:09
Na manhã desta segunda-feira (3), a Squad confirmou que o motorista do ônibus integra o quadro de funcionários da empresa e se posicionou sobre o ocorrido. O texto foi atualizado.

Este vídeo pode te interessar

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BR 262 Marechal Floriano Polícia Rodoviária Federal
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