Motociclista morre após colisão com ônibus na BR 262

Motociclista morre em acidente na BR 262 neste domingo (2) Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista de 37 anos morreu na manhã deste domingo (2) após colidir em um ônibus no km 69 da BR 262 , em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo . A identidade da vítima não foi revelada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Gazeta mostra o exato do momento da colisão. Um vídeo compartilhado por leitores de

Segundo informações preliminares repassadas pela corporação, o motorista do ônibus, ao realizar uma ultrapassagem indevida, acabou colidindo com a motocicleta, que seguia seu trajeto regular. A equipe de emergência foi acionada imediatamente para prestar os primeiros socorros, mas o condutor da moto faleceu ainda no local do acidente.

O coletivo é da Squad, empresa de aluguel de veículos para transporte de eventos corporativos, religiosos, passeios escolares e turismo do Grupo Águia Branca. O ônibus de turismo, de acordo com a Squad, fazia a rota Cariacica x Domingos Martins e havia partido às 5h.

O motorista do ônibus não sofreu ferimentos. Na manhã de segunda-feira (3), a Squad confirmou que o condutor é funcionário da empresa, mas não disse que medidas adotará em relação ao acidente. "Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), não é possível antecipar quais medidas serão adotadas", comunicou, em nota. O condutor foi submetido ao teste de etilômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Ele foi encaminhado à Delegacia de Venda Nova do Imigrante, que atende a região.

A Polícia Judiciária irá conduzir as investigações para apurar as causas e responsabilização do acidente. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para saber se houve autuação do motorista do coletivo, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Na nota, a Squad informou que lamenta o acidente com o ônibus de turismo e que colabora com as autoridades competentes para prestar todas as informações necessárias. Os passageiros não tiveram ferimentos e seguiram viagem em outro ônibus.