Prefeito no ES decreta ponto facultativo por causa do jogo do Flamengo

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, anunciou em suas redes sociais que vai decretar ponto facultativo nesta quarta-feira (17), à tarde, por um motivo curioso: o jogo do Flamengo contra o PSG pela final da Copa Intercontinental da Fifa.



“Estou aqui no gabinete. Acabei de fazer um decreto, assinar e vai ser publicado hoje (segunda, 15). Nesta quarta-feira (17), como a gente sabe, o nosso Mengão vai entrar em campo às duas horas da tarde e eu fiz um decreto aqui, liberando o nosso pessoal a sair 15 minutos antes. As pessoas que forem flamenguistas, que vão torcer a favor, e as pessoas também que não são, vão torcer em contra, vão estar liberadas”, anunciou o prefeito, exibindo o documento.