Prefeito no ES decreta ponto facultativo por causa do jogo do Flamengo

Município capixaba foi arrasado pela maior enchente da sua história, no ano passado, que deixou um saldo trágico de 18 mortos

Vitória
Publicado em 15/12/2025 às 12h50
Atualizado em 15/12/2025 às 12h58
Nas redes sociais, Peter Costa exibe o decreto do ponto facultativo
Nas redes sociais, Peter Costa exibe o decreto do ponto facultativo. Crédito: Instagram

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, anunciou em suas redes sociais que vai decretar ponto facultativo nesta quarta-feira (17), à tarde, por um motivo curioso: o jogo do Flamengo contra o PSG pela final da Copa Intercontinental da Fifa.

“Estou aqui no gabinete. Acabei de fazer um decreto, assinar e vai ser publicado hoje (segunda, 15). Nesta quarta-feira (17), como a gente sabe, o nosso Mengão vai entrar em campo às duas horas da tarde e eu fiz um decreto aqui, liberando o nosso pessoal a sair 15 minutos antes. As pessoas que forem flamenguistas, que vão torcer a favor, e as pessoas também que não são, vão torcer em contra, vão estar liberadas”, anunciou o prefeito, exibindo o documento.

Costa ressaltou que não serão contemplados com as horas de folgas inesperadas os serviços essenciais da Prefeitura de Mimoso do Sul, como o setor de Saúde.

O decreto do prefeito faculta a cada empresa seguir ou não o decreto da prefeitura e adotar também o ponto facultativo na hora do jogo do Flamengo.

MUNICÍPIO ARRASADO PELA ENCHENTE

O município do Sul do Espírito Santo, é bom lembrar, foi atingido pela maior enchente de sua história na noite do dia 22 e madrugada de 23 de março de 2024. Em menos de 24 horas, o volume de chuvas ultrapassou 600 milímetros, de acordo com a Defesa Civil.

O saldo da tragédia: 18 mortos e um total de 2.996 casas, 12 escolas, 29 estabelecimentos de saúde, 806 estabelecimentos comerciais e 29 igrejas atingidos.

Para essas centenas de vítimas, resta torcer por uma vida melhor.

