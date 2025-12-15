Prefeito no ES decreta ponto facultativo por causa do jogo do Flamengo

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, anunciou em suas redes sociais que vai decretar ponto facultativo nesta quarta-feira (17), à tarde, por um motivo curioso: o jogo do Flamengo contra o PSG pela final da Copa Intercontinental da Fifa.
“Estou aqui no gabinete. Acabei de fazer um decreto, assinar e vai ser publicado hoje (segunda, 15). Nesta quarta-feira (17), como a gente sabe, o nosso Mengão vai entrar em campo às duas horas da tarde e eu fiz um decreto aqui, liberando o nosso pessoal a sair 15 minutos antes. As pessoas que forem flamenguistas, que vão torcer a favor, e as pessoas também que não são, vão torcer em contra, vão estar liberadas”, anunciou o prefeito, exibindo o documento.
Costa ressaltou que não serão contemplados com as horas de folgas inesperadas os serviços essenciais da Prefeitura de Mimoso do Sul, como o setor de Saúde.
O decreto do prefeito faculta a cada empresa seguir ou não o decreto da prefeitura e adotar também o ponto facultativo na hora do jogo do Flamengo.
MUNICÍPIO ARRASADO PELA ENCHENTE
O município do Sul do Espírito Santo, é bom lembrar, foi atingido pela maior enchente de sua história na noite do dia 22 e madrugada de 23 de março de 2024. Em menos de 24 horas, o volume de chuvas ultrapassou 600 milímetros, de acordo com a Defesa Civil.
O saldo da tragédia: 18 mortos e um total de 2.996 casas, 12 escolas, 29 estabelecimentos de saúde, 806 estabelecimentos comerciais e 29 igrejas atingidos.
Para essas centenas de vítimas, resta torcer por uma vida melhor.
